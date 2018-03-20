Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция, посвященная фестивалю Мстислава Ростроповича. Видеотрансляция завершена

Культура
20 марта, 13:15 UTC+3

О программе мероприятия, географии участников и расширении музыкальных границ рассказала Ольга Ростропович

Поделиться
Материал из 1 страницы
Художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович

Художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович

© Николай Галкин/ТАСС

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная IX Международному фестивалю Мстислава Ростроповича.

О программе фестиваля, географии участников и расширении музыкальных границ рассказала художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович.

Фестиваль пройдет с 27 марта по 3 апреля 2018 года. Торжественное открытие состоится в день рождения Ростроповича в Большом зале Московской консерватории. В фестивале примут участие исполнители и музыкальные коллективы из России и Европы, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, а также монопрограммы произведений И.С. Баха и С. Прокофьева. Завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления в Государственном Кремлевском дворце.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ростропович, Мстислав Леопольдович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
2
Биография Николя Саркози
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
5
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
6
Как боевики Восточной Гуты потерпели фиаско
7
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов