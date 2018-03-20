Пресс-конференция, посвященная фестивалю Мстислава Ростроповича. Видеотрансляция завершена

В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная IX Международному фестивалю Мстислава Ростроповича.

О программе фестиваля, географии участников и расширении музыкальных границ рассказала художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович.

Фестиваль пройдет с 27 марта по 3 апреля 2018 года. Торжественное открытие состоится в день рождения Ростроповича в Большом зале Московской консерватории. В фестивале примут участие исполнители и музыкальные коллективы из России и Европы, пройдут вечера музыки венских и русских классиков, а также монопрограммы произведений И.С. Баха и С. Прокофьева. Завершится фестиваль российской премьерой мультимедийного представления в Государственном Кремлевском дворце.