Медведев поздравил композитора Александра Морозова с юбилеем

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского композитора, народного артиста Александра Морозова с 70-летним юбилеем.

Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Вы - автор искренних, проникновенных песен, ставших классикой отечественной эстрады. Ваши лирические мелодии уже многие годы популярны и узнаваемы. Они звучат в исполнении известных артистов и неизменно дарят публике особые эмоции, заряжают энергией", - говорится, в частности, в телеграмме.

Александр Морозов - советский и российский композитор и исполнитель песен, народный артист России, Молдавии и Украины. Написал более тысячи песен.