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Медведев поздравил композитора Александра Морозова с юбилеем

Культура
20 марта, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Народному артисту России, Молдавии и Украины исполняется 70 лет

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Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского композитора, народного артиста Александра Морозова с 70-летним юбилеем.

Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Вы - автор искренних, проникновенных песен, ставших классикой отечественной эстрады. Ваши лирические мелодии уже многие годы популярны и узнаваемы. Они звучат в исполнении известных артистов и неизменно дарят публике особые эмоции, заряжают энергией", - говорится, в частности, в телеграмме.

Александр Морозов - советский и российский композитор и исполнитель песен, народный артист России, Молдавии и Украины. Написал более тысячи песен.

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