Спилберг сообщил, когда начнутся съемки пятого фильма об Индиане Джонсе

Американский режиссер Стивен Спилберг намерен приступить к съемкам пятого фильма про Индиану Джонса в апреле 2019 года.

Об этом он заявил на церемонии вручения премии Empire Awards, сообщает портал Variety.

"Такое дальнее путешествие стоит предпринять, если есть возможность поработать с талантливыми людьми из Великобритании. Актеры, члены съемочной группы, водители, обслуживающий персонал - все, кто помогал мне снимать фильмы, помогут и в будущем, когда я вернусь сюда в апреле 2019 года, чтобы снять пятый фильм об Индиане Джонсе", - сказал режиссер.

Ранее отмечалось, что главную роль исполнит Харрисон Форд, продюсером картины выступит Джордж Лукас, музыку к фильму напишет Джон Уильямс.

Премьера запланирована на июль 2020 года.

Первые три фильма об Индиане Джонсе были сняты еще в 1980-х, это "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981), "Индиана Джонс и Храм судьбы" (1984) и "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989).

Последний фильм - "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" - зрители увидели в 2008 году. Общие мировые сборы четырех кинолент превысили $2 млрд.