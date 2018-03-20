Южнокорейские поп-группы дадут два концерта для жителей Пхеньяна

СЕУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Южнокорейские популярные музыкальные коллективы, выступающие в стиле K-Pop, дадут два концерта для жителей Пхеньяна в конце марта - начале апреля. Как сообщило во вторник Министерство объединения Южной Кореи, такая договоренность достигнута во вторник по итогам рабочей встречи представителей Юга и Севера в пограничном пункте Пханмунчжом.

"Пхеньян в период с 31 марта по 3 апреля посетят 160 артистов. В составе труппы - певец Чо Ён Пхиль, девичья группа Red Velvet, бывшая участница группы "Сонё сидэ" Сохён", - отмечает ведомство.

Концерты состоятся в Восточнопхеньянском Большом театре, рассчитанном на 1,5 тыс. мест, и Дворце спорта имени Чхон Чжу Ёна, вмещающем 12 тыс. зрителей. Художественным руководителем труппы назначен Юн Сан, популярный певец и композитор, который возглавлял южнокорейскую делегацию на рабочих переговорах.

Ранее северокорейский музыкальный ансамбль "Самчжиён" в составе 140 человек выступил на Юге в период проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Концерты состоялись 8 февраля в Центре искусств в Канныне и 11 февраля в Национальном театре в Сеуле.

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. Так, представители КНДР приняли участие в Олимпиаде и Паралимпиаде в Южной Корее, достигнута договоренность о проведении саммита лидеров двух стран в конце апреля.