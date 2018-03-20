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Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари

Культура
20 марта, 18:17 UTC+3 МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Пол Маккартни посоветовал ударнику на церемонии "все время улыбаться"

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ТАСС, 20 марта. Британский принц Уильям, второй в очереди наследника престола, посвятил во вторник в рыцари ударника группы The Beatles Ринго Старра. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

"Для меня это на самом деле много значит", - прокомментировал музыкант. "Это означает признание того, что мы делали. Я действительно был рад принять это звание", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, хотел бы он, чтобы его теперь называли сэром, барабанщик легендарной ливерпульской четверки сказал, что еще не определился. "Я пока не знаю. Для меня это все в новинку, я не знаю, как это принято", - отметил он.

Церемония посвящения в рыцари с участием герцога Кембриджского прошла в Букингемском дворце. Помимо Старра, вместе с которым во дворец пришла его жена Барбара Бах, рыцарское звание было присвоено и другим британцам, список которых был утвержден в декабре 2017 года королевой Великобритании Елизаветой II.

Другой известный участник The Beatles Пол Маккартни был посвящен в рыцари еще 21 год назад. По словам Старра, перед посещением Букингемского дворца он встретился со своим коллегой и попросил у него совета, как вести себя на церемонии. Тот же в ответ сказал ему, что главное - все время улыбаться.

Группа The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккартни, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр начали сольные карьеры. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен, а пластинка этой группы Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band возглавляет рейтинг лучших 500 альбомов по версии этого журнала. По числу композиций, занимавших первые места в хит- парадах, The Beatles являются историческими лидерами как в Великобритании, так и в США.

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