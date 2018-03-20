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В Библиотеке иностранной литературы в Москве планируют открыть испанский культурный центр

Культура
20 марта, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Сейчас в библиотеке действует единый культурный центр франкоговорящих стран "Франкотека"

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Библиотека иностранной литературы в Москве планирует открыть испаноязычный культурный центр. Об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной открытию Дней Франкофонии, сообщил директор "Иностранки" Вадим Дуда.

Он отметил, что сейчас в библиотеке действует единый культурный центр франкоговорящих стран "Франкотека".

"Мы очень надеемся, что наш опыт взаимодействия и с библиотекой, и с посольствами различных стран может быть востребованным и успешным в других странах. Мы всерьез думаем о том, что появится у нас еще испаноязычный центр", - сказал Дуда.

Говоря о значимости Франкотеки, директор сказал ТАСС, что у всех библиотек "похожие беды". "Мы говорим о том, что библиотеки стали менее интересны, но это точно не про "Иностранку", у нас за 2017 год количество читателей увеличилось вдвое. В 2016 году - 80 тысяч, в 2017 уже 160. 20 тысяч из этих новых посетителей появилось благодаря тому, что у нас появилась Франкотека" , - отметил Дуда. Франкотека - это единый культурный центр франкоговорящих стран, где для любителей французского языка и литературы с 2016 организуются специальные мероприятия.

В рамках Дней Франкофонии пройдет Кинофестиваль Франкофонии, на котором режиссер Стефан Фонкинос представит свой фильм "Ревнивая" с Карин Вьяр. Также будут организованы встречи читателей с такими авторами, как Салим Баши, Камилла Лоранс, Эрик Рейнхардт и Мишель Лайа. Канадский поэт, рэп- и слэм-исполнитель MC June проведет мастер-классы и даст концерт 24 марта в Библиотеке иностранной литературы. Самые маленькие любители французского языка смогут принять участие во "Франкофонном детском дне" и франкоязычном театральном фестивале "Зеленый мандарин", а школьники и студенты - проверить свои знания во время Федерального диктанта или в рамках различных конкурсов и викторин.

Завершится фестиваль 6 апреля.

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