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Новый балет Бориса Эйфмана покажут в Москве в 2019 году

Культура
20 марта, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Планируется, что премьерный показ спектакля "Эффект Пигмалиона" пройдет в марте

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новый балет "Эффект Пигмалиона" хореографа Бориса Эйфмана покажут в марте 2019 года. Об этом сообщил сам Эйфман журналистам в кинотеатре "Иллюзион" во вторник.

"Новый балет, который я сейчас ставлю, мы привезем в марте месяце будущего года. Он будет готов раньше, наверное, но это все связано с репертуарной политикой Большого театра, с нашими гастролями. Но надеюсь очень, что в марте мы увидим <...>  теперь уже могу сказать, что спектакль будет называться "Эффект Пигмалиона", - сказал Эйфман.

Хореограф рассказал о своем новом спектакле. "Есть такое научное направление, очень интересное направление, когда, если человеку внушать, что он талантлив, он, в конце концов, таким и будет. Это вот эффект Пигмалиона", - сказал он. "Это и какие-то мотивы пьесы Бернарда Шоу, какие-то размышления мои, на музыку Иоганна Штрауса", - добавил хореограф.

Борис Эйфман - хореограф, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. На сегодняшний день поставил более 40 балетных постановок.

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