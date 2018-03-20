Режиссер, актер, писатель и рэпер обсудят поэзию нового поколения в Театре наций в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Дискуссия о поэзии нового поколения состоится во вторник вечером в Новом пространстве Театра наций в Москве. В обсуждении примут участие рэпер ST, актер Никита Кукушкин, режиссер Филипп Григорьян, драматург и писатель Андрей Родионов, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, являющегося организатором встречи.

"20 марта в Новом пространстве Театра наций столкнутся две точки зрения на формирование поэзии нового поколения - взгляд профессионалов сцены, переосмысляющих и продолжающих традиции классиков, и дерзкое и оригинальное видение уличных авторов нового поколения, бросающее вызов авторитетам прошлого", - рассказал собеседник агентства.

Участники дискуссии, которая пройдет в рамках организованной Сбербанком серии паблик-токов "Говорим с театром", попытаются понять, станет ли рост интереса к рэпу и современной поэзии связующим звеном между поколениями, продолжит ли рэп поэтическую традицию, смогут ли театр и поэтические тексты соперничать с рэп-баттлами в борьбе за молодую аудиторию.

В 19:30 на площадке Нового пространства Театра наций на Страстном бульваре в Москве соберутся хип-хоп-музыкант и баттл-рэпер ST, который расскажет о своей новой книге стихов "Рэпер против музыки" и о проекте #superСТИХИ, номинант премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль и лауреат премии в составе спектакля "Отморозки", актер театра Никита Кукушкин, лауреат премии "Золотая маска", режиссер и художник-постановщик Филипп Григорьян, а также драматург, постановщик, обладатель литературных премий и автор множества книг Андрей Родионов. Мнениями и прогнозами также поделятся представители молодежной культуры, которые придут на дискуссию в статусе специальных гостей.

"Серия паблик-токов "Говорим с театром" от Сбербанка, многолетнего партнера фестиваля "Золотая маска", ставит вопрос о значимости театра, поэзии и рэп-баттлов для культуры современности", - сказал собеседник ТАСС.

Проект "Говорим с театром" реализуется в рамках фестиваля "Золотая маска" и был запущен в прошлом году. Первая встреча 2018 года прошла 1 марта, ее тема - "Нафталин против виртуальной реальности: театр и новые технологии". "Участники этой дискуссии пришли к выводу, что хотя современные технологии и дают новые способы для передачи идей и образов, но самым прогрессивным инструментом в распоряжении режиссеров, хореографов и актеров все равно остается человеческий мозг: зрителей по- прежнему интересуют в первую очередь "огонь в глазах" и новые смыслы", - рассказали организаторы дискуссии.

Новое пространство Театра наций

Новое пространство - проект Театра наций, объединяющий современных художников различных направлений для создания новой культурной среды. Включает семь блоков: кураторство, литературу, танец и перформативное искусство, архитектуру, музыку, визуальное искусство, кинематограф.

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