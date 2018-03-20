Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкультуры считает создание кадетских корпусов своим социальным проектом

Культура
20 марта, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В кадетских корпусах учатся дети из малообеспеченных семей, которые находятся "на полном обеспечении государства", отметили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ воспринимает создание кадетских корпусов при своих подведомственных вузах как социальный проект. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Ранее в Минкультуры прошло совещание под председательством главы ведомства Владимира Мединского, где обсуждались вопросы развития кадетских корпусов.

"Для министерства создание кадетских корпусов при вузах - социальный проект", - отметили в пресс-службе. В Минкультуры пояснили, что в кадетских корпусах учатся, в частности, дети из малообеспеченных семей, которые находятся "на полном обеспечении государства".

В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса - в Московском институте культуры (МГИК), Северо-Кавказском институте искусств (СКГИИ), Краснодарском институте культуры (КГИК). Также предполагается открыть кадетский корпус при Санкт-Петербургской консерватории.

"В 2017 году количество кадетов составило 118 человек (МГИК - 74, СКГИИ - 24, КГИК - 20), - отметили в пресс-службе. - Количество обучающихся из малообеспеченных и малоимущих семей [из них] составляет 58 человек (МГИК - 37, СКГИИ - 11, КГИК - 10)".

Особенности обучения

"Особенностью обучения во всех кадетских корпусах вузов Минкультуры является наличие наряду со специальными музыкальными дисциплинами предметов, обеспечивающих получение комплексного гуманитарно-творческого образования - во всех трех корпусах наряду с английским языком преподается итальянский язык", - отметили в министерстве.

В частности, во МГИК преподают основы танца, риторику, в кадетском корпусе можно подготовиться к Кембриджскому экзамену по английскому языку, узнать о корпоративной этике и этикете. В СКГИИ обучают бальных и национальным танцам, спортивной стрельбе, в КГИИ - театральному искусству и хореографии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
3
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
4
Telegram обязали раскрыть данные пользователей в течение 15 суток
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
7
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов