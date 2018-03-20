Минкультуры считает создание кадетских корпусов своим социальным проектом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ воспринимает создание кадетских корпусов при своих подведомственных вузах как социальный проект. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минкультуры.

Ранее в Минкультуры прошло совещание под председательством главы ведомства Владимира Мединского, где обсуждались вопросы развития кадетских корпусов.

"Для министерства создание кадетских корпусов при вузах - социальный проект", - отметили в пресс-службе. В Минкультуры пояснили, что в кадетских корпусах учатся, в частности, дети из малообеспеченных семей, которые находятся "на полном обеспечении государства".

В структуре подведомственных Минкультуры вузов сейчас функционируют три музыкальных кадетских корпуса - в Московском институте культуры (МГИК), Северо-Кавказском институте искусств (СКГИИ), Краснодарском институте культуры (КГИК). Также предполагается открыть кадетский корпус при Санкт-Петербургской консерватории.

"В 2017 году количество кадетов составило 118 человек (МГИК - 74, СКГИИ - 24, КГИК - 20), - отметили в пресс-службе. - Количество обучающихся из малообеспеченных и малоимущих семей [из них] составляет 58 человек (МГИК - 37, СКГИИ - 11, КГИК - 10)".

Особенности обучения

"Особенностью обучения во всех кадетских корпусах вузов Минкультуры является наличие наряду со специальными музыкальными дисциплинами предметов, обеспечивающих получение комплексного гуманитарно-творческого образования - во всех трех корпусах наряду с английским языком преподается итальянский язык", - отметили в министерстве.

В частности, во МГИК преподают основы танца, риторику, в кадетском корпусе можно подготовиться к Кембриджскому экзамену по английскому языку, узнать о корпоративной этике и этикете. В СКГИИ обучают бальных и национальным танцам, спортивной стрельбе, в КГИИ - театральному искусству и хореографии.