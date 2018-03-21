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Всесибирский поэтический полумарафон стартовал в Новосибирске

Культура
21 марта, 7:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, марта. /ТАСС

Поэты будут читать стихи собственного сочинения в режиме нон-стоп 12 часов

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НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Всесибирский поэтический полумарафон "Не спи, поэт!" в честь Всемирного дня поэзии проходит в Новосибирске в областной юношеской библиотеке. Сибирские поэты будут читать стихи собственного сочинения в режиме нон-стоп 12 часов, сообщила ТАСС директор библиотеки Татьяна Терентьева.

"Поэтический полумарафон будет проходить в течение двенадцати часов, с 10 утра и до 10 вечера. Участвовать у нас будут как поэты из Новосибирска на нашей площадке, так и из других городов, мы ожидаем не менее 15 прямых включений их соседних регионов. Причем читать свои стихи будут как уже признанные поэты, так и совсем молодые авторы", - отметила она.

Среди иногородних участников - поэты Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Абакана и Иркутска. График выступающих составили накануне, каждому выделили определенное время - от трех до двенадцати минут. Всего на полумарафон заявилось почти 100 любителей поэзии.

Как рассказал ТАСС поэт из города Бердска Новосибирской области Петр Матюков, он готовился к акции долго и выбирал те стихи, которые нравятся ему самому. "Я взял последние стихи, многие из них будут скоро напечатаны. Но главное, что они мне нравятся. Также я постарался выбрать разные - традиционные и постмодерн, гражданскую лирику и городскую, иронические и серьезные", - добавил поэт.

Еще одно мероприятие ко Всемирному дню поэзии запланировано в Новосибирске на вечер. В театральном зале Областной научной библиотеки состоится городской поэтический турнир, на котором поэты будут читать стихи собственного сочинения на любую тему, а публика оценит их в ходе открытого голосования. Обе акции проходят при поддержке регионального министерства культуры и журнала "Сибирские огни".

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