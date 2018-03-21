Распродажу билетов к Международному дню театра продлили на сутки

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Акцию "Театр.Go", приуроченную к Международному дню театра, продлили на сутки. Теперь электронные билеты на спектакли театров - участников акции можно будет купить со скидкой до 90% 26 и 27 марта, сообщили в среду в пресс-службе сервиса "Яндекс.Афиша", соорганизатора проекта.

"Зрители смогут купить электронные билеты на спектакли со скидкой до 90 %. Срок акции продлен: распродажа начнется в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток", - рассказали в пресс-службе. Яндекс.Афиша проводит "Театр.Go" второй год подряд совместно с автором проекта - компанией Radario.

В акции участвуют Театральный центр имени Мейерхольда, Театр имени Пушкина, "Сатирикон", Театр имени Ленсовета, Приют комедианта, Балтийский дом и другие театры в разных городах России. "Мы планировали, что распродажа продлится сутки - как в прошлом году. Однако за день не все успели бы изучить расписание и выбрать подходящий спектакль, поэтому мы удвоили срок. Надеемся, что каждый участник акции найдет спектакль себе по душе и будет приходить в театр снова и снова", - приводит пресс-служба слова руководителя Яндекс.Афиши Светланы Перловской.

Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на Яндекс.Афише 25 марта. Зрители смогут выбрать спектакль и места на схеме зала, а затем заплатить удобным способом - банковской картой, Яндекс.Деньгами или со счета мобильного телефона. Чтобы не пропустить день продаж, организаторы советуют подписаться на рассылку - тогда уведомление придет на почту заранее.

В 2017 году в рамках акции было продано более 57 тыс. билетов в 145 театров из 26 городов России.