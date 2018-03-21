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Театр Ермоловой поставит спектакль по роману Глуховского "Текст"

Культура
21 марта, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что все происходящее во время спектакля будет снимать дрон

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Текст" по одноименному роману Дмитрия Глуховского состоится 15 и 16 мая в Московском драматическом театре им. Ермоловой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе проекта.

"Совместный проект Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана - спектакль "Текст" - поставит на сцене одного из старейших театров столицы режиссер Максим Диденко. Премьерные показы состоятся 15 и 16 мая 2018 года", - сообщили организаторы, уточнив, что спектакль станет первой постановкой по роману.

"Текст" рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, так что на сцене телефон даже станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами - Дмитрием Акришем, Кристиной Асмус, Владимиром Зайцевым и другими. Жанр спектакля его создатели определяют как "кибернуар", "эксперимент на стыке французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь".

"Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора - жизнь внутри мобильного телефона. Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни, с его помощью один человек проживает жизнь другого, причем жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик", - привели организаторы пояснение режиссера Диденко.

Для воплощения идеи придумано пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, которые позволяют совмещать проекционное изображение с живым планом. Как примета времени происходящее будет снимать дрон.

Создатель романа согласен с таким прочтением его идеи. "Те спектакли Максима Диденко, которые я видел, меня удивили. Я не думал, что в формальном пространстве театра можно так бесчинствовать. Поэтому "Текст" Максиму доверяю с легким сердцем: пускай делает с ним, что хочет", - процитировали слова Глуховского в пресс-службе.

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