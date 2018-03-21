Говорухин, Трегулова и Кончаловский получили премии правительства России

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в среду провел церемонию вручения премий правительства РФ в области культуры, передает корреспондент ТАСС.

"Мы награждаем сегодня лучших из лучших. Для нас важны, безусловно, все проекты и начинания, связанные с развитием отечественной культуры. Мы высоко ценим ваш труд. Во многом именно от него зависит вектор дальнейшего развития. Уверен, что эта высокая государственная награда станет не только знаком высочайшего качества вашей работы, но и стимулом к дальнейшим свершениям", - сказал министр.

В числе награждаемых - гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова за выставочный проект "Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения". "Выставка стала настоящим прорывом не только для Третьяковской галереи, но и для всего музейного сообщества. Открытая зрителю, представляющая художника как очень тонко чувствующего и понимающего человеческую личность и очень остро ощущающего потребности времени. Эта выставка получила невероятный отклик у зрителей и стала самой посещаемой на тот момент выставкой отечественного искусства", - сказала Трегулова. Она уточнила, что выставку посетило 485 тыс. человек.

Режиссер Станислав Говорухин награжден за создание художественного фильма "Конец прекрасной эпохи". Среди лауреатов премии также режиссер Рудольф Фурманов (за создание первого в России негосударственного репертуарного театра "Санкт-Петербургский театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова), директор Театра киноактера Сурен Шаумян (за создание Академии кинематографического и театрального искусства), и. о. ректора Санкт-Петербургского института живописи имени Репина Семен Михайловский (за цикл выставок современного русского искусства в России и за рубежом), писатель Алексей Варламов (за книгу "Шукшин").

Высокой наградой отмечены архитектор Юрий Земцов (за создание театрально-культурного комплекса "Новая сцена Александринского театра"), режиссер Константин Феоктистов (за создание анимационного полнометражного фильма "Три богатыря. Ход конем"). Среди награждаемых также режиссер Андрей Кончаловский, актеры Юлия Высоцкая и Александр Домогаров за постановку трилогии по пьесам Антона Павловича Чехова на сцене Театра имени Моссовета.

Премия правительства РФ посмертно присуждена поэту Евгению Евтушенко за собрание сочинений.