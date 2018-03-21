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Более 150 работ мастеров палехской миниатюры представили на выставке в Москве

Культура
21 марта, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Выставка "Искусство Палеха - гордость России" будет работать до 9 апреля

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 150 произведений мастеров палехской миниатюры представлено на выставке "Искусство Палеха - гордость России", посвященной 100-летию Иваново-Воскресенской губернии. Экспозиция открылась в выставочном зале Союза художников России в Москве, сообщили в среду в пресс-службе правительства области.

"В экспозиции представлено 157 работ - это лаковая миниатюра, иконопись, декоративные панно, пластины, шкатулки. Авторами работ являются почетные и молодые художники. Выставка будет работать в Москве до 9 апреля", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в Палехском отделении Союза художников России, на выставке демонстрируется широкий тематический диапазон палехской миниатюры - агитационные лаки о событиях советской истории, сказочные и литературные сюжеты, идеализированные образы русской деревни и крестьянского труда, традиционные палехские сюжеты - "охота", "битва", "тройка", "гулянка", "жар-птица". "Представлены также работы, которые хранятся в частных коллекциях. Многие демонстрируются впервые, потому что во все времена палехские миниатюры производились в единственном экземпляре", - сказали там.

"Ивановская область по-настоящему богата жемчужинами культуры: это и Палех, и Холуй, и Кинешма, и Шуя. Мне приятно пригласить всех в наш регион, ведь открыт новый способ сообщения со Москвой - запущен скоростной поезд "Ласточка", который делает остановку в Шуе, откуда буквально за полчаса можно добраться до Палеха. Кроме того, мы начинаем заниматься благоустройством Палеха. На минувшей неделе Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию утвердил решение о выделении 100 млн рублей на благоустройство Палеха", - сказал на открытии выставки врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

В рамках открытия выставки председатель Союза художников России Андрей Ковальчук вручил Станиславу Воскресенскому золотую медаль имени В. И. Сурикова.

Традиции мастеров народного творчества в Ивановской области продолжают студенты Палехского художественного училища. "В училище проходят обучение 60 человек, ежегодно выпускается по 16 человек. Образование бюджетное, в Палех приезжают абитуриенты со всей страны, спросом декоративно-прикладное творчество пользуется", - сказал ТАСС директор училища Михаил Белоусов.

Палехская миниатюра

Палех (находится в 60 км от Иваново) известен как родина народного промысла - палехской миниатюры. Первое упоминание о палехских живописцах относится к XVII веку. Палехская роспись отличается тем, что художники изображают не орнаменты или отдельные фигуры, а сюжетные композиции, создаваемые, как правило, по мотивам народных песен, сказок, басен. Мастера расписывают, в частности, шкатулки, ларцы, брошки, панно, игольницы.

Палехское отделение "Союз художников России" как самостоятельная региональная организация было основано в 1953 году. Сегодня Палехское отделение насчитывает 76 художников, которые награждались Почетными званиями РФ, Патриаршими наградами русской православной церкви, Союза художников России, наградами Министерства культуры РФ, губернатора Ивановской области.

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