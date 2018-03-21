Эксперты: рэп и театр должны соприкасаться

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Руслан Салахбеков/. Проникновение рэпа на театральную сцену возможно и даже неизбежно, однако каждое из этих направлений должно сохранить свое лицо, оставив потребителю возможность выбора. На этом сошлись представители отечественной рэп-сцены и театра, принявшие участие в дискуссии о поэзии нового поколения, которая прошла в Новом пространстве Театра наций в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На обсуждении присутствовали хип-хоп-музыкант и баттл-рэпер Александр ST Степанов, драматург и постановщик Андрей Родионов, лауреаты премии "Золотая маска" режиссер и художник-постановщик Филипп Григорьян и актер театра Никита Кукушкин, в зале собрались представители рэп-культуры, литературного сообщества, классического и современного театра. Прошедшая накануне вечером дискуссия, модератором которой стал телеведущий Денис Катаев, стала очередным этапом серии public talk "Говорим с театром", организованных Сбербанком в рамках фестиваля "Золотая маска".

Сбербанк проводит подобные дискуссии второй год, ставя своей целью совместно с фестивалем "Золотая маска" расширять аудиторию и привлекать внимание молодежи к театру, нестандартно преподнося театральные темы. Среди предыдущих тем - какой театр нужен новому времени, есть ли театр "за МКАД" и другие.

Рэп - просто мода

"Вам реально интересны рэп-баттлы? - спросил ST Степанов аудиторию. "Просто ввиду того, что есть просмотры [в интернете], все решили говорить о рэп-баттлах. Вот вы хотите продать рекламу какого-нибудь Сбербанка - вы зовете рэпера, потому что рэп можно легко продать, вы хотите привлечь людей в театр - вы делаете речитативы".

Эту точку зрения он отстаивал на протяжении всей дискуссии: рэп - рэперам, театр - театралам. "Я считаю, что сейчас интеграция рэп-баттлов [в другие направления искусства] уже достигает своего пика. В 2000-х годах был фестиваль Rap Music, и они собирали "Олимпийский", просто это не было никому интересно, а сейчас стало вдруг интересно, сейчас мы обсуждаем поэзию баттлов, - говорит ST. - Я не считаю нужным навязывание рэпа везде".

Григорьян в целом подержал музыканта и призвал не пытаться увеличивать аудиторию театров. Родионов высказал мнение, что в театре есть возможность ставить модно и современно, чтобы это было "прямым высказыванием, которое ясно читается народом", и поэзия, по его словам, как раз отвечает этим запросам. "Потому что в пространстве, где правду найти не очень-то легко, интуитивно люди чувствуют, что есть поэты, которые просто говорят то, что думают, и это сейчас редкость", - объяснил драматург.

На вопрос, является ли рэп "скоропортящимся" продуктом, однозначного ответа не нашлось. "Россия - литературоцентричная страна, еще при условии, что у нас нет политических дебатов, конечно, в этом смысле рэп-баттлы, я думаю, проживут довольно долго. Но в целом, как любое явление, происходят всплески, потом наступает какая-то смерть, - сказал Григорьян, добавив: - А может быть, это во что-то перерастет, не знаю, не могу предсказать".

"И театр, и поэзия - это живые явления, и они постоянно расширяются, постоянно захватывают какие-то вещи. Изначально поэзия была высоким искусством, а сейчас она захватила массу других техник, взятых еще откуда-нибудь, из других жанров. Что будет в дальнейшем, как видоизменится рэп? - задался вопросом Родионов. - Не знаю, видимо, что-то произойдет другое, но пока мы разговариваем словами, мы будем придумывать, как поизящнее изложить свою мысль".

Присутствие стихотворной речи в театрах

"Присутствие стихотворной речи на сцене надо каким-то образом, по моему мнению, оправдывать", - сказал Родионов.

Он привел в пример свою пьесу, в которой придумал будущее, где экзамен в Федеральной миграционной службе должны сдавать в стихах. "Мы думали, каким образом в каждой пьесе оправдать присутствие стихотворной речи на сцене", - пояснил он.

"Театр и поэзия - это два отдельных огромных мира, которые вполне самодостаточны сами по себе. И если они соединяются - это крайне опасная штука, которая получается только у совсем немногих, у единиц, - считает Родионов. - Потому что и в поэзии, и в театре есть технологии, есть приемы. В случае соприкосновения двух таких огромных миров - поэзии и театра - обнажаются эти приемы".

По его мнению, когда кто-то произносит стихи на сцене, становится видно, "как это сделано с театральной точки зрения", видны театральные приемы. "Поэзия как вещь в себе довольно ясно и жестко показывает, что театр - это, в общем-то, крашеные ширмы и подведенные глаза, это тоже видно, понимаете. И это достаточно несоприкасаемые миры", - настаивал драматург.

Много ли в России поэтов

Один из экспертов заявил, что поэтов в России почти нет, потому что способность "писать в рифму" не делает поэтом. "Сергей Шнуров поэт!" - возразил рэпер ST. "Егор Летов поэт!" - добавили из зала.

Участники дискуссии обсудили тему рэпера Хаски, его назвали представителем поэтического цеха.

"Для меня Хаски, например, - поэт. Для меня определенно это поэт этого времени, сильнейший", - заявил актер Кукушкин. "Значит, такое время", - возразили ему из зала. "Какие мы - такое сегодня и время", - ответил актер.

"Я не знаю ни одной песни Хаски, я не знаю его как человека, - сказал ST. Он назвал непонятным факт появления артиста на обложках Esquire и GQ.

Кукушкин привел в пример спектакль "Маяковский. Трагедия" в "Гоголь-центре", где он сыграл главную роль. "Хаски появился точно так же, и, в принципе, трагедия Маяковского - она об этом, как появляются гении, как появляется поэт своего времени", - добавил актер.

Говорить ли с рэперами на одном языке

Один из рэперов, сидевших в зале, решил поддержать коллегу ST и попытался объяснить, к чему тот клонил всю дискуссию.

"Допустим, я такой рэпер, хожу на рэп-концерты, и у меня есть подруга, и мы приходим с ней на рэп", - сказал он. Если прийти в театр, то на сцене театра также звучит рэп, отметил молодой человек.

"Знаешь, почему ты редко ходишь в театр? - попытался объяснить ему Кукушкин. - Потому что там не говорят с тобой на одном языке", - отметил он.

"Я не хочу, чтобы мне перевели Пушкина понятным языком, - возразил на это ST Степанов. - Я хочу Пушкина как Пушкина. Ну то есть я не хочу на баскетбольной площадке балета у себя. Хочется, чтобы все-таки был некий театр, который театр".

Театралы также выступали против смешения рэпа с классическим театром. В реплике одного из режиссеров прозвучало слово "подкуп", когда речь шла об использовании рэпа в работе с молодой аудиторией.

ST решился "интегрироваться в театр"

Вопрос о проникновении рэпа на театральную сцену модератор снова поставил в финале дискуссии. В этот момент стало понятно, что никто из участников не видит проблемы в приходе рэпа в театр, если только это не превращает театр исключительно в рэп-площадку. Драматург Родионов пожелал "долгого жизненного пути рэпу, поэзии и театру". Григорьян отметил, что рэпу в театре "самое место". Кукушкин со своей стороны добавил, что, по его мнению, "вообще, возможно все", в том числе приход рэпа в театр.

Подтвердил принятый тезис и рэпер ST. В начале дискуссии он заметил, что не хочет "интегрироваться в театр", в конце же обсуждения на прямой вопрос из зала, "пойдет" ли он в театр, ответил: "Ну, теперь, думаю, да".

Обсуждение в Новом пространстве Театра наций привлекло молодежь, как и задумывали организаторы.

Молодые люди спорили с рэпером ST, отрицая факт, будто молодежь "живет в Youtube и Instagram", потому что большая ее частьне использует эти платформы. Другие рассказали, что "покупают билеты в театр не просто так", а сначала смотрят на сайте, куда они идут, - но при этом театральная публика узнала, что театры рэперы изредка посещают.

Общее в рэперах и актерах театра смог сформулировать ST, обративший внимание на то, что одна из зрительниц цитировала вместе с Кукушкиным слова его роли.

"Я считаю, что вот это главное, когда человек в унисон со своим любимым актером цитирует его фразы. Потому что это то, чем занимаются поэты, чем занимается рэп-музыка, - высказал мнение ST, наверное, самую близкую театралам мысль за все время дискуссии. - Главное в любом баттле, главное в рэпе, поэзии, театре - это зритель, и если зритель получает удовольствие, то все не зря".