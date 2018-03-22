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В Москве на выставке "Прибытие поезда" представят более 100 работ художников

Культура
22 марта, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Зрителей пригласят зайти в железнодорожный вагон и вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить путешествие длиной в 120 лет

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Экспозиция "Прибытие поезда" откроется в четверг в Фонде культуры "Екатерина" в центре столицы. Посетителям предложат пройтись по железнодорожному вагону и познакомиться с более чем 100 работами художников, сообщается на сайте организатора экспозиции Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Для широкого посещения выставка будет доступна с 23 марта по 20 мая.

"Масштабный выставочный проект "Прибытие поезда" объединяет свыше ста работ отечественных и зарубежных художников. Экспозиция рассказывает о феномене поезда в мировой культуре: его динамика, неожиданность появления, факт прибытия и вторжение в реальность стали каноническими символами перемен и неумолимого движения истории вперед", - говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что образ поезда выступает организующим элементом выставки. Зрителей пригласят зайти в железнодорожный вагон и вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить путешествие длиной в 120 лет. Сама экспозиция объединяет в себе три раздела - "Исторический поезд", "Миростроительное депо" и "Место действия - поезд".

"Наш поезд движется через узловые точки культуры и социальной реальности, преодолевая временные пласты и огромные территории, - приводятся на сайте слова куратора проекта, искусствоведа Виталия Пацюкова. - Мы видим его образ в разных формах, разных жанрах и техниках - в документальной хронике, первом веке немого кинематографа, кино-авангарде и видеоарте, в живописи, музыке и литературе".

В оформлении экспозиции используются фрагменты игровых и документальных фильмов, кинохроника и музыкальные композиции. Например, в видеокомпозиции "Транссибирская сюита" Владимира Смоляра отображена метафора продвижения поезда сквозь художественное пространство. Под музыку Шостаковича, Прокофьева перед глазами зрителей пронесутся ключевые полотна века - солдаты Михаила Ларионова, крестьяне Казимира Малевича, летающие люди Марка Шагала, импровизации Василия Кандинского и образы кубизма Сони Делоне.

На выставке также покажут фрагменты из фильмов "Симфония Донбасса" Дзиги Вертова, "Пасифик 231" Михаила Цехановского, "Кинопоезд" Александра Медведкина и "Дела и люди" Александра Мачерета.

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