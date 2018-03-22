Театр Российской армии открывает экспериментальную сцену и запускает автоспектакль

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) расширяет свое творческое пространство: в среду состоится презентация новой, экспериментальной сцены, а в мае будет запущен эксклюзивный проект - автоспектакль "Победа.doc", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня состоится торжественная презентация экспериментальной сцены", - сказала собеседница агентства, уточнив, что после официальной церемонии пройдет пресс-показ спектакля "Пятая колонна" по пьесе Эрнеста Хемингуэя в постановке Галины Зальцман, премьерой которого 25 марта новая сцена откроется для зрителей.

Подмостки для эксперимента

"Под экспериментальную сцену был отдан бывший бутафорский цех Театра армии, - рассказал директор ЦАТРА Иван Чурсин. - В ходе капитального ремонта, длившегося почти год, нам удалось создать современное пространство, сохранив при этом атмосферу и преемственность академического театра. Теперь здесь молодые режиссеры и актеры смогут творить, экспериментировать, выражать себя. Мы очень надеемся, что наша трансформация привлечет в театр и новую молодую аудиторию".

По словам директора театра, экспериментальное пространство получилось небольшое - в зале всего 75 мест - но очень уютное и мотивирующее к творчеству. Молодые режиссеры смогут работать с труппой в камерном формате, и после того, как они будут уверенно чувствовать себя на экспериментальной сцене, они смогут подниматься наверх - на Большую и Малую сцены, вмещающие соответственно 1,5 тыс. и 400 зрителей.

В настоящее время в репертуар экспериментальной сцены вошло шесть спектаклей, первым из которых значится "Пятая колонна" молодого режиссера Галины Зальцман. Герои стоят перед нелегким выбором - жизнь или свобода, личное благополучие мещанского мирка или абстрактные идеалы. Каждый должен сделать свой выбор. В этом состоит основная идея драмы, единственной пьесы, написанной Эрнестом Хемингуэем во время гражданской войны в Испании.

В дальнейшей афише - "Ночная повесть" (режиссер Татьяна Морозова), "Похищение" в постановке Сергея Смирнова, "Омлет" (режиссер Александр Вислов), "Диссидент" (режиссер Глеб Черепанов), "Метод Гренхольма" (режиссер Татьяна Морозова). Замыкает список авторский проект Владимира Еремина "До режиссера", который являет собой актерские читки новых пьес.

Репертуар экспериментальной сцены будет расширяться, заверили в пресс-службе ЦАТРА. Помимо спектаклей в новом пространстве планируется проводить творческие вечера, мастер-классы, встречи с режиссерами и артистами.

Эксклюзив Театра армии

Театр придумывает все новые формы для привлечения зрителей, заявили в пресс-службе ЦАТРА. Так, в мае выйдет премьера автоспектакля "Победа.doc", который создается в рамках проекта "Вехи Великой Победы".

"Это первый в театральном мире Москвы формат, подразумевающий перемещение зрителей по нескольким локациям в городе на автобусе", - пояснили в пресс-службе. Спектакль подразумевает включение зрителей в творческий процесс - они читают приказы, участвуют в совещаниях, отвечают на вопросы великих полководцев. Для начала автоспектакль планируют показывать для учащихся кадетских корпусов, юнармейцев, военнослужащих. В дальнейшем его можно будет увидеть всем желающим.

Своим мнением по поводу эксклюзива ЦАТРА поделилась с ТАСС заместитель директора театра Милена Авимская.

"Главное отличие масштабных личностей - это умение брать на себя ответственность и делать выбор, - сказала она. - Этот проект мы и задумали для того, чтобы показать сегодняшней молодежи, каково это - принимать решения. В рамках спектакля зрители становятся известными полководцами из советской серии "Жизнь замечательных людей" - Ворошиловым, Жуковым, Коневым. И за три с половиной часа, которые идет спектакль, мы хотим донести до зрителя основную мысль: чтобы стать великим человеком, необходимо научиться брать на себя ответственность и делать выбор".