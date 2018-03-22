Московский театр мюзикла покажет свои спектакли для болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спектакли Московского театра мюзикла "Преступление и наказание", "Принцесса цирка" и "Реверс" включены в культурную программу чемпионата мира по футболу, матчи которого пройдут летом в России. Об этом сообщил журналистам в четверг специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"Существует культурная программа чемпионата по футболу, и к счастью, спектакли нашего театра в нее включены. Это будут спектакли "Преступление и наказание", "Принцесса цирка" и "Реверс", - сказал Швыдкой.

Худрук отметил, что болельщики смогут посетить постановки в дни, когда не будет матчей. "Понятно, что они приедут смотреть футбол, а не театр, но мы надеемся, что они придут и к нам. Все-таки игры будут не каждый день, кто-то приедет с семьями", - добавил он.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе "Лужники".