Большой театр продал все билеты на премьерные показы балета Ноймайера "Анна Каренина"

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьера балета Джона Ноймайера "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого состоится в пятницу на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). По словам пресс-атташе ГАБТ Катерины Новиковой, билеты на все спектакли премьерной серии, которые пройдут 23, 24, 25, 27 и 28 марта, полностью проданы.

"Творчество Джона Ноймайера знают и любят в России, - сказала Новикова. - Будучи на протяжении многих лет художественным руководителем Гамбургского балета, он неоднократно приезжал со своей труппой на гастроли в нашу страну. Он также ставит свои балеты с российскими коллективами".

Джон Ноймайер часто обращается в своем творчестве к литературным источникам, в том числе, к русской литературе, продолжила Новикова. Балеты мастера "Чайка" по Чехову и "Татьяна" по "Евгению Онегину" Пушкина шли на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. А на сцене Большого театра Ноймайер поставил два своих масштабных спектакля - "Сон в летнюю ночь" по Шекспиру (2004 год) и "Дама с камелиями" по Дюма (2014 год). Кроме того, напомнила пресс-атташе ГАБТ, Джон Ноймайер неоднократно являлся членом жюри и лауреатом премии "Бенуа де ла Данс".

"Анна Каренина" - "это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером", уточнила Новикова, добавив, что мировая премьера балета состоялась 2 июля 2017 года в Гамбурге и имела триумфальный успех.

В Россию с любовью

"Я рад быть в стране, где искусство имеет такое значение, где люди готовы стоять часами, чтобы попасть на выставку Валентина Серова в Третьяковскую галерею, где оркестр может играть дольше на 18 минут, чтобы мы могли закончить репетицию", - сказал журналистам перед московской премьерой "Анны Карениной" Джон Ноймайер.

Присутствовавший на пресс-брифинге посол Германии в России Рюдигер фон Фрич также отметил многолетнее сотрудничество Ноймайера с российскими театрами и его близость к России. "Это прекрасный мост между двумя странами, двумя культурами, которые могут друг другу рассказать очень многое, и мы благодарим Ноймайера и Большой театр за это сотрудничество", - сказал посол.

Джон Ноймайер признался, что счастлив осознанием выпавшей на его долю важной миссии. "Сейчас, когда существуют политические сложности, я рад быть частью культурного моста между Россией и другими странами", - заявил Ноймайер, который является кавалером российского ордена Дружбы и, по выражению балетмейстера Юрия Григоровича, "очевидно, самым русским из всех современных иностранных хореографов".

"Балет "Анна Каренина" - это в какой-то степени завершение моей русской трилогии, - сообщил Ноймайер. - Я обращался к "Чайке" Чехова, поставил балет по "Евгению Онегину" Пушкина, который назвал "Татьяной", и вот теперь балет по роману Толстого". По словам хореографа, идея поставить балет "Анна Каренина" родилась у него в Большом театре.

Ноймайер рассказал, что однажды прима Большого театра Светлана Захарова призналась, что мечтает исполнить роль Татьяны в одноименном балете. Однако, по мнению хореографа, эта роль ей не подходила. И тогда ему в голову пришла идея, что Захарова может стать Анной Карениной.

Балет "Анна Каренина" - это не книга и не иллюстрация произведения, а скорее то, какие чувства и мысли я испытываю, читая его", - пояснил свою концепцию Ноймайер, который перенес события романа Толстого из XIX века в сегодняшний день, поскольку, по его словам, Толстой тоже писал о реальности, которая его окружала. Главное желание хореографа, согласно его формулировке, - разобраться в том, кто такие Анна, Каренин, Левин, Вронский, Кити, почему так складываются их отношения, и какие движения их души ведут к таким поступкам. Он стремится разобраться в том, что такое любовь, предательство, верность, долг.

Современная "Анна Каренина"

Джон Ноймайер выступил автором либретто и хореографии балета "Анна Каренина". Он также является сценографом, художником по костюмам и автором световой концепции спектакля. Дизайнером A-K-R-I-S Альберт Креймлер выполнил костюмы главной героини. В балете "Анна Каренина" звучит музыка Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Кэта Стивенса, дирижер спектакля - Антон Гришанин.

Роли героев романа репетируют: Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Кристина Кретова (Анна), Денис Родькин, Артем Овчаренко, Артемий Беляков (Вронский), Семен Чудин, Андрей Меркурьев, Александр Волчков (Каренин), Григорий Иконников, Алексей Путинцев, Артем Калистратов (Сережа), Анастасия Сташкевич, Нина Капцова, Екатерина Шипулина (Долли), Михаил Лобухин, Егор Хромушин, Александр Водопетов (Стива), Дарья Хохлова, Евгения Саварская, Екатерина Фатеева (Кити), Денис Савин, Георгий Гусев, Артем Беляков (Левин) и другие.

В пятницу, в первом премьерном спектакле "Анна Каренина" в Большом, партию главной героини исполнит прима балета ГАБТ Светлана Захарова. "Это роль, о которой я мечтала и для которой созрела, - сказала балерина. - Я старалась все делать, как задумал автор, выполнять все его пожелания, ведь в каждой роли, как это и во всех спектаклях Ноймайера, есть частичка его самого. Это творец, который живет в этом балете, и нам нужно было только прочувствовать нутром свои роли, прожить вместе с ними".