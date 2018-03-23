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Директор Музея музыки: Центр реставрации музыкальных инструментов откроется в 2019 году

Культура
23 марта, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Опыт работы российские специалисты будут перенимать у итальянских мастеров

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первый в России Центр реставрации музыкальных инструментов заработает в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Российского национального музея музыки (РНММ), на базе которого осуществляется проект, Михаил Брызгалов.

Интервью

Михаил Брызгалов

Михаил Брызгалов: Российский национальный музей музыки соберет информацию и о современных музыкантах

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"Сложности с созданием Центра реставрации нет. Он появится в 2019 году", - заявил Брызгалов, подчеркнув, что работа центра "будет направлена на поддержание музыкальных инструментов, которые входят в Музейный фонд России".

"Это не бытовая история для тех, кто держит инструменты дома", - отметил он.

Первым профилем работы центра станет реставрация струнных инструментов, опыт которой будут перенимать у итальянских мастеров. "Сегодня это особенно значимо, поскольку Государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов, включающая бесценную коллекцию струнных инструментов, в 2019 году отметит 100-летие", - пояснил глава РНММ.

Планируется, что далее деятельность Центра реставрации распространится также на духовые инструменты. В этой работе будут необходимы консультации экспертов из Германии и Франции, уточнил Брызгалов.

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