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Выставка живописи откроется ко дню рождения Российского национального музея музыки

Культура
23 марта, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Экспозиция откроется 29 марта

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Художественная выставка впервые откроется в Российском национальном музее музыки (РНММ, прежде Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. Глинки) 29 марта в честь 106-летия музейного объединения. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор РНММ Михаил Брызгалов.

Интервью

Михаил Брызгалов

Михаил Брызгалов: Российский национальный музей музыки соберет информацию и о современных музыкантах

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"В фонде Российского национального музея музыки есть богатейшая коллекция живописи, хотя об этом в основном знают только специалисты, работающие с каталогами. 29 марта мы впервые откроем настоящую художественную выставку, и я вас уверяю, это будет открытие для многих наших коллег, когда мы представим свои фонды, которые включают работы Юона, Коровина, Архипова, Кончаловского", - отметил Брызгалов.

По его словам, "шедевров так много", что экспозиции будут работать во всех музеях, входящих в состав РНММ: в Музее музыки на улице Фадеева, музее "П. И. Чайковский и Москва", Мемориальной усадьбе Ф. И. Шаляпина, Музее С. С. Прокофьева и др.

Коллекция собиралась на протяжении всей истории музея. "Что-то принадлежало композиторам и является мемориальным предметом, многие работы приобретены государством, есть подаренные наследниками музыкантов", - пояснил глава РНММ.

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