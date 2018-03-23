Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: новый закон о культуре будет принят в ближайшее время

Культура
23 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Спикер СФ отметила, что интерес к культуре и практически ежедневная потребность в приобщении к ее ценностям "стали примечательной характеристикой нашего времени"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новый закон о культуре, к разработке которого призывал президент РФ Владимир Путин, будет доработан и принят в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В феврале 2018 года Путин поручил подготовить концепцию проекта закона "О культуре". Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года. Президент указал на необходимость обеспечить разработку самих законопроектов к 1 июля 2018 года.

"Уже в ближайшее время будет доработан и принят новый базовый закон о культуре", - сказала Матвиенко на торжественной церемонии открытия Московского культурного форума.

Она отметила, что интерес к культуре и практически ежедневная потребность в приобщении к ее ценностям "стали примечательной характеристикой нашего времени", и такой интерес постоянно растет. По словам сенатора, например, только за прошедшие пять лет посещаемость филармонических концертов в России выросла на 30%, музеев - на 60%, театров - на 15%.

Москву Матвиенко назвала "уже сложившимся международным культурным брендом". "Реализовать свои творческие проекты на сценах многочисленных столичных театров готовы практически все известные мировые и отечественные режиссеры и актеры", - сказала спикер Совфеда, отметив, что российская столица стала "чрезвычайно удобна и для самостоятельного знакомства с городскими достопримечательностями, неспешных прогулок по паркам и скверам".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
4
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама