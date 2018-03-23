Матвиенко: новый закон о культуре будет принят в ближайшее время

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новый закон о культуре, к разработке которого призывал президент РФ Владимир Путин, будет доработан и принят в ближайшее время. Об этом заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В феврале 2018 года Путин поручил подготовить концепцию проекта закона "О культуре". Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, которое состоялось 21 декабря 2017 года. Президент указал на необходимость обеспечить разработку самих законопроектов к 1 июля 2018 года.

"Уже в ближайшее время будет доработан и принят новый базовый закон о культуре", - сказала Матвиенко на торжественной церемонии открытия Московского культурного форума.

Она отметила, что интерес к культуре и практически ежедневная потребность в приобщении к ее ценностям "стали примечательной характеристикой нашего времени", и такой интерес постоянно растет. По словам сенатора, например, только за прошедшие пять лет посещаемость филармонических концертов в России выросла на 30%, музеев - на 60%, театров - на 15%.

Москву Матвиенко назвала "уже сложившимся международным культурным брендом". "Реализовать свои творческие проекты на сценах многочисленных столичных театров готовы практически все известные мировые и отечественные режиссеры и актеры", - сказала спикер Совфеда, отметив, что российская столица стала "чрезвычайно удобна и для самостоятельного знакомства с городскими достопримечательностями, неспешных прогулок по паркам и скверам".