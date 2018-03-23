Мединский поручил ко Дню театра представить концепцию благоустройства территории ГИТИСа

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил к 27 марта, когда отмечается Международный день театра, представить концепцию благоустройства территории Российского института театрального искусства - ГИТИС. Об этом глава ведомства сказал в пятницу на совещании в Министерстве культуры РФ, где был представлен предварительный проект благоустройства территории вуза.

"Концепция понятна, ее надо доработать и представить смету, посчитайте по деньгам, чтобы было разумно, - отметил Мединский, обращаясь к ректору ГИТИСа Григорию Заславскому. - Ко вторнику успеете?" Министр получил на свой вопрос утвердительный ответ.

Как рассказал журналистам Заславский, идея благоустройства территории ГИТИСа возникла еще два года назад. "Сейчас, когда стало понятно, что у нас немножко бездомный курс Дмитрия Крымова, возникла идея из разваливающегося гаража на территории ГИТИСа сделать две аудитории площадью около 100 кв. м - для курсов Крымова и Евгения Каменьковича, а также провести благоустройство территории", - пояснил ректор.

В итоге на территории ГИТИСа должно стать "красиво, удобно и зелено". Над проектом работают "талантливые и амбиционные дизайнеры". У министра было несколько основных замечаний - убрать из проекта строительство нового гаража и уменьшить парковку для автомобилей.

О ГИТИСе

ГИТИС - высшее театральное учебное заведение, свою историю ведет с 1878 года. Крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире. Он располагается в Москве, его здание - объект культурного наследия федерального значения. Сейчас на восьми факультетах ведется преподавание по всем театральным специальностям: режиссер драмы, музыкального театра, эстрады, цирка, актер этих же направлений, театровед и балетмейстер, сценограф, продюсер.