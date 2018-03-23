Ремейк российского фильма "Горько!" выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первая официальная адаптация за рубежом российского фильма "Горько!" - картина "Пока свадьба не разлучит нас" - выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе кинокомпании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова, участвовавшей в создании российской ленты.

"Минувшей ночью в Мексике состоялась премьера латиноамериканского ремейка "Горько!", - отметили в пресс-службе. - Локальная версия носит название "Пока свадьба не разлучит нас". Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке 29 марта 2018".

Сюжет мексиканской версии "Горько!" повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго. В пресс-службе напомнили, что договоренность о создании ремейка была достигнута в 2016 году.

Свадебная комедия Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более $25 млн и привела в кинотеатры четыре миллиона зрителей. "Горько!" - это фильм про столкновение внешнего и внутреннего, гламура и традиций, про конфликт поколений и ценность семьи, - привели в компании слова Тимура Бекмамбетова. - Мы узнаем в фильме характеры и ситуации из нашей реальной жизни. Но что важнее - этот эффект универсален: мы наблюдали его не только в России, но и на показах в Риге, Киеве, Казахстане и даже в Нью-Йорке".