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ТАСС подготовил спецпроект к выставке Лейденской коллекции в ГМИИ им. Пушкина

Культура
27 марта, 15:25 UTC+3

"Повесть о пяти городах" рассказывает об одном из крупнейших в мире частных собраний золотого века голландской живописи

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"Пожилая женщина со свечой у окна", Геррит Дау

© Leiden Collection

ТАСС подготовил спецпроект "Повесть о пяти городах", приуроченный к открытию выставки "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Выставка, организованная при поддержке Сбербанка, откроется 28 марта и продлится до 22 июля 2018 года, после чего осенью будет показана в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

"Повесть о пяти городах", которой присущи многие достоинства классических каталогов выставок, в отличие от них является также собранием забавных историй и неочевидных связей. Из спецпроекта можно среди прочего узнать, как связаны между собой Ян Вермеер Делфтский и нашумевший роман Донны Тартт "Щегол", почему в XVII веке в Голландии многократно тиражировались картины с изображениями попугаев в клетке и как живописцы того времени из экономических соображений делали "католические" картины пригодными для протестантов.

Лейденская коллекция собрана американским предпринимателем, инвестором и филантропом Томасом С. Капланом и его женой Дафной. Коллекция называется так, потому что Лейден является родным городом Рембрандта, с полотен которого и начиналось собрание. В спецпроекте, однако, можно узнать не только о развитии Лейденской школы, но и о том, что в XVII веке происходило в других крупных центрах голландской живописи - Амстердаме, Делфте, Утрехте и Харлеме. Рассказ не ограничивается Рембрандтом, он охватывает его учителей и учеников, а также величайших современников - Франса Халса и Яна Вермеера.

Лейденская коллекция - одно из самых значимых частных собраний голландского изобразительного искусства XVII века, включающее около 250 живописных и графических работ. Собрание охватывает полувековой период в истории голландской живописи XVII столетия. В нем представлены работы лейденских fijnschilders ("мастеров тонкой живописи") и их современников. На выставке будут показаны 82 картины из коллекции. 

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