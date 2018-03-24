В Кремлевском дворце состоится гала-концерт в честь 80-летия со дня рождения Нуреева

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Молодые солисты ведущих театров мира выступят в субботу в Государственном Кремлевском дворце в гала-концерте к 80-летию со дня рождения легендарного танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева. Об этом сообщил ТАСС организатор вечера, народный артист России Андрис Лиепа.

"Так по жизни сложилось, что я несколько раз встречался с Рудольфом Нуреевым в Париже, Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, он много помогал нам с Ниной Ананиашвили. И мне очень хотелось, чтобы его восьмидесятилетие отметили в Москве при участии молодых солистов из разных коллективов мира - приезжают из Ковент-Гардена, Мариинского, Большого и Михайловского театров", - сказал Лиепа.

В концерте примут участие премьеры Большого театра России Семен Чудин и Денис Родькин, солист Якопо Тисси, премьер балетной труппы Мариинского театра Владимир Шкляров, Вадим Мунтагиров из лондонского Ковент-Гарден и солист "Астана Опера" Бахтияр Адамжан, а также их блистательные партнерши. Артисты покажут знаковые номера, прославившие Нуреева и его танец.

"Бахтияр Адамжан и его партнерша, например, станцуют "Диана и Актеон" и адажио из балета "Собор Парижской Богоматери". Ребята из Петербурга станцуют "Маргарита и Арман" - балет, который был когда-то поставлен для Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн", - уточнил продюсер.

Вечер пройдет в рамках нового проекта Лиепы "Автографы и Имиджи", который должен познакомить зрителя с творчеством выдающихся артистов балета XX века.

"У каждого артиста есть свой неповторимый автограф и те удивительные роли, которые называются имиджами, - рассказал автор идеи. - На светодиодные экраны мы выведем автограф Рудольфа - книгу, которую он подписал, когда был у нас дома в Москве в Брюсовом переулке в 1987 году. Будет много документальных кадров, записей, которые делал я. Я думаю, что зрители получат удовольствие от этого праздника балета".

О Нурееве

Рудольф Нуреев родился 17 марта 1938 года. После окончания Ленинградского хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. А. Я. Вагановой) работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны.

Сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне и Венской оперой. В 1983-1989 годах был директором балета Парижской оперы, продолжая выступления в качестве артиста балета.

Необычный стиль танца Нуреева - прыжки и гибкость - поражали самую искушенную публику. Именно его дуэту с Марго Фонтейн принадлежит занесенный в Книгу Гиннесса рекорд по количеству вызовов на поклон: после спектакля "Лебединое озеро" в Венской государственной опере в 1964 году занавес поднимался больше восьмидесяти раз.

Также ставил спектакли и снимался в кино. С 1991 года занимался дирижерской деятельностью. Скончался от СПИДа 6 января 1993 года в Леваллуа-Перре (Франция) на 55-м году жизни. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа.

К юбилею Нуреева в Большом театре поставили одноименный балет на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Юрия Посохова и постановке Кирилла Серебренникова. Его премьера, состоявшаяся 9 и 10 декабря 2017 года, вызвала сильный общественный резонанс. Следующие показы балета состоятся 26, 27 и 28 июня. Юбилею танцора балета также посвящен международный культурный проект "Нуреевские сезоны", который стартовал 17 марта в Москве.