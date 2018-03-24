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Николая Бородачева назначили первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ

Культура
24 марта, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Бывший глава Госфильмофонда будет курировать основные направления деятельности Союза

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Николай Бородачев

Николай Бородачев

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бывший глава Госфильмофонда РФ Николай Бородачев, который в январе 2018 года покинул свой пост, назначен первым заместителем председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова.

"Николай Бородачев назначен первым замом Михалкова, - сообщил в субботу ТАСС секретарь по организационным вопросам Союза кинематографистов Михаил Калинин. - Он приступил к своим обязанностям".

Бородачев будет курировать основные направления деятельности Союза.

Николай Бородачев возглавлял Госфильмофонд с 2001 года. В конце декабря 2017 года более 30 российских кинематографистов написали письмо в адрес правительства России с просьбой назначить генеральным директором этой организации вместо Бородачева директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова.

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