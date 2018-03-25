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Умер шотландский писатель Филип Керр

Культура
25 марта, 10:26 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Керр известен как автор романов о немецком сыщике Берни Гюнтере

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Филип Керр

Филип Керр

© EPA-EFE/ESTEBAN COBO

ЛОНДОН, 25 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Шотландский писатель Филип Керр, получивший наибольшую известность как автор романов о немецком сыщике Берни Гюнтере, скончался в возрасте 62 лет. Об этом в Twitter сообщила его жена, писательница Джейн Тинн.

"Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель удивительного Берни Гюнтера, гениальный писатель и обожаемый отец и муж. 1956-2018", - написано в твите скорбящей супруги.

Издательство Quercus Books, с которым сотрудничал Керр, сообщило о том, что писатель умер в пятницу, и выразило соболезнование Тинн, трем детям литературной четы, друзьям и коллегам покойного. О причинах смерти не сказано ни в одном из заявлений.

Керр за свою жизнь написал более 30 книг, в том числе серию произведений для детей под названием "Дети лампы", вышедших в свет под псевдонимом Ф. Б. Керр. Большая слава пришла к писателю одномоментно, когда в 1989 году был опубликован его первый роман "Мартовские фиалки", ставший бестселлером. Главным героем этой книги стал берлинский детектив Берни Гюнтер, ветеран Первой мировой войны. Переживая ужасы Третьего рейха, он с риском для жизни выполняет профессиональные заказы, в том числе от еврейских семей, в которых после прихода к власти нацистов стали пропадать люди. В общей сложности Гюнтер появляется в 12 романах писателя.

Писатель Иэн Рэнкин назвал Керра прекрасным повествователем, великолепным мастером расследований и создателем достоверного персонажа, обладающего высокими моральными качествами.

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