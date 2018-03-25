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Медведев поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Культура
25 марта, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, марта. /ТАСС

Премьер отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"В музеях благодаря вам сохраняются шедевры, а в библиотеках - редкие фолианты. Вы формируете уникальное многонациональное культурное пространство, которое объединяет миллионы людей. А главное - делаете все для того, чтобы российская культура развивалась, была живой, современной", - говорится в сообщении.

Медведев отметил, что работники культуры своими проектами и работами всегда дарят особые эмоции и незабываемые впечатления. "В этот знаменательный день от всего сердца хочется поблагодарить вас за большую любовь к своему делу, пожелать творческих успехов, вдохновения", - добавил он.

День работника культуры отмечается 25 марта в соответствии с указом президента РФ от 27 августа 2007 года.

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