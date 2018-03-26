Глава Катара посетил Третьяковскую галерею

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Эмир Государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посетил в понедельник Третьяковскую галерею в рамках стартовавшего перекрестного Года культуры России и Катара, передает корреспондент ТАСС.

Глава Катара осмотрел постоянную экспозицию в историческом здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. В мероприятии принял участие первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов, а в состав официальной делегации Катара вошли министр культуры и спорта Государства Катар Салах бен Ганем аль-Али и посол Катара в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Экскурсию для эмира Катара провела главный хранитель музея Татьяна Городкова. Она рассказала о том, что Третьяковская галерея в этом году готовит выставочный проект, который будет показан осенью в рамках года "Россия - Катар". "В рамках этой выставки мы не только покажем русскую живопись второй половины ХХ века - мы сделаем большую образовательную программу: лекции, методические занятия и целый фестиваль кино", - сказала Городкова. Эмир поблагодарил Городкову за экскурсию и сказал, что для него большая честь посетить этот музей.

По итогам встречи эмиру Катара подарили картину учащегося студии в Третьяковской галереи Глеба Дьяченко с особенностями развития.

Обширная программа

Министр культуры и спорта Катара отметил, что этот год станет богатым на события, и подчеркнул, что в его рамках пройдет более 60 культурных мероприятий между странами. Он также выразил уверенность в том, что перекрестный год позволит укрепить культурные связи между государствами.

"В этом году во время Санкт-Петербургского культурного форума возникла идея сделать год культуры "Россия-Катар". В рамках этого года мы планируем в том числе выставку работ наших художников из собрания Государственной Третьяковской галереи, - сказал журналистам Аристархов. - Для нас большая честь, что наши картины поедут в Катар, и что в этой стране, в одной из важнейших в арабском мире, будет такая замечательная выставка".

Он отметил, что выставка даст общее представление о путях развития русского искусства от его зарождения до современности. "Речь идет о том, чтобы весь путь развития нашей живописи и культуры мы могли бы показать", - сказал Аристархов.

Посещение Третьяковской галереи состоялось в ходе рабочего визита эмира Катара в РФ. Как отметили в посольстве Катара в России, главным пунктом визита эмира в Москву станет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам которой ожидается подписание совместного документа.

Церемония открытия перекрестного Года культуры России и Катара состоялась в Дохе в феврале 2018 года. Первым мероприятием в рамках культурного сотрудничества стало выступление Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в театре Opera House. Ранее, 18 декабря 2017 года в Центральном Манеже в Москве состоялся праздник в честь Национального дня Катара.