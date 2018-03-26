Композитор Мишель Легран и режиссер Клод Лелуш удостоены наград за вклад в культуру РФ

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Кинорежиссер Клод Лелуш, чьи фильмы входят в золотую коллекцию мирового кинематографа, и композитор, автор музыки к 200 фильмам Мишель Легран награждены почетным знаком "За вклад в российскую культуру".

Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник во французской столице.

Вручая награды по поручению Министерства культуры, российский посол во Франции Алексей Мешков сказал, что творчество двух выдающихся французских мастеров хорошо знают и высоко ценят в России. "Эта награда - признание ваших выдающихся заслуг перед российской культурой", - подчеркнул дипломат.

Командор ордена Почетного легиона Мишель Легран - один из самых активных и знаменитых участников культурных обменов между Францией и Россией. Такому диалогу, отмечалось на церемонии, он содействует уже шесть десятилетий.

В российской награде композитор видит "символ взаимной верности нашей дружбе". Из-за простуды маэстро, отметивший в феврале свое 86-летие, не смог лично участвовать в церемонии в понедельник. Но награду от его имени приняла супруга Леграна - киноактриса и писательница русского происхождения Маша Мериль, урожденная княжна Гагарина.

Русские оценили первыми

"Русская публика первой приняла меня в объятия, - подчеркнул композитор в послании, которое огласила Мериль. - Россию я считаю своей второй родиной". Впервые он побывал в Москве летом 1957 года - на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В то время 25-летний выпускник Парижской консерватории руководил одним из лучших джазовых биг-бэндов в Европе. "Это были потрясающие гастроли, - вспоминает Легран. - В России нам был оказан неслыханный прием".

Мировая известность пришла к нему в 1964 году с выходом фильма "Шербурские зонтики". Музыка Леграна принесла картине "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и любовь публики. Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей.

Первые шаги в Москве

Лелуш впервые побывал в России в 1957 году. Тогда он делал первые шаги в качестве оператора документального кино и приехал снимать фестивальную Москву. Режиссер рассказал, что по счастливому стечению обстоятельств оказался на легендарной студии "Мосфильм", где шли съемки картины "Летят журавли".

"Мастерство постановщика Михаила Калатозова, актерские работы Татьяны Самойловой и Алексея Баталова потрясли меня, - признался Легран. - Я и сейчас помню каждый эпизод этого фильма". Вернувшись из поездки, он рекомендовал картину дирекции Каннского фестиваля: "Этот фильм - настоящий шедевр, способный сразу завоевать мировую аудиторию". В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как фильм Калатозова получил главную награду в Канне.

Режиссер хранит 35-миллиметровую копию кинокартины. "Фестивальная Москва сыграла решающую роль в моей судьбе", - считает Лелуш. По его словам, именно тогда он решил работать в художественном кинематографе.

Спустя восемь лет Лелуш одержал и собственную победу в Канне, поставив культовую картину "Мужчина и женщина" (Un homme et une femme, 1966). Как рассказал режиссер, фабулу одной из самых романтичных лент XX столетия он придумал во время прогулки в ненастный день по нормандским пляжам. Образ героини постановщик предложил воплотить Анук Эме, которую высоко ценил Федерико Феллини. Ее партнером в картине стал Жан-Луи Трентиньян, прошедший сценическую школу у театрального педагога русского происхождения Татьяны Балашовой.

"Обаяние - это то, что не передается словами, - убежден Лелуш. - В своем подчас безмолвном дуэте Эме и Трентиньян по-настоящему виртуозны". Режиссер напомнил, что приезжал на московскую премьеру картины. "Мои фильмы адресованы сердцу, и я нашел в России идеальную публику", - считает он.

В планах Лелуша новые встречи с российскими зрителями. "Как режиссер я родился в Москве, - сказал он ТАСС. - С тех пор я поставил 46 картин и много раз бывал в России. Хочу вновь вернуться туда, чтобы снять новый фильм".