В Петербурге пройдет вечер в честь 100-летия классика азербайджанской музыки Кара Караева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Музыкальный вечер в честь 100-летия со дня рождения классика азербайджанской и советской музыки, народного артиста СССР Кара Караева пройдет в среду в Большом зале Филармонии им. Шостаковича. Его произведения прозвучат под управлением Рауфа Абдулаева в исполнении заслуженного коллектива России Академического филармонического оркестра, который в 1948 году первым познакомил слушателей с симфонической поэмой Кара Караева "Лейли и Меджнун".

"Эта поэма вошла и в юбилейную программу, посвященную творчеству Кара Караева, который при жизни лишь один раз - 2 февраля 1975 года - приезжал с авторским концертом в Ленинград. Вечер в честь 100-летия со дня рождения классика почти полностью повторяет ту старую афишу", - сказал ТАСС заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский. По его словам, значительным событием вечера станет выступление одного из самых знаменитых современных скрипачей Максима Венгерова, который исполнит с оркестром скрипичный концерт Кара Караева.

Корреспонденту ТАСС довелось тогда, в 1975 году, взять интервью у Кара Караева, который с теплотой говорил о своем учителе - Дмитрии Шостаковиче, у которого он учился в Московской консерватории и который помог ему найти свой путь в музыке. Передал он благодарное слово и ленинградским мастерам балета, которые создали на его музыку спектакли "Семь красавиц" (1953) и "Тропою грома" (1958). Фрагменты из музыки балета "Тропою грома", поставленного Константином Сергеевым в Кировском (ныне Мариинском) театре, также войдут в юбилейную программу.

Как отметил Евгений Петровский, "подготовка к этому концерту началась несколько месяцев назад при активном участии Министерства культуры и туризма Азербайджана". В день концерта будет развернута подготовленная азербайджанской стороной выставка о жизни и творчества Кара Караева. Концерт будет снимать телеканал "Меццо".

Композитор, педагог и общественный деятель Кара Караев (1918-1982) вошел в историю музыки как один из крупнейших советских композиторов, чье творчество охватывает почти все музыкальные жанры. Он - автор трех опер, трех балетов, трех симфоний, многочисленных произведений программной, камерной, инструментальной музыки, музыки к спектаклям и кинофильмам. В октябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2018 году цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения композитора.