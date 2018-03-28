ГМИИ им. Пушкина готовит масштабный проект к Году культуры России и Японии

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина организует выставку "Изобразительное искусство эпохи Эдо", приуроченную к перекрестному году России и Японии. Экспозиция откроется для посещения 4 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка "Изобразительное искусство эпохи Эдо" в 2018 году станет главным событием перекрестного года России и Японии", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что эпоха Эдо стала "самой разнообразной по представительности различных художественных направлений эпохой в истории искусства Японии". Посетители впервые увидят всю палитру художественных течений японского искусства XVII-XIX веков, в том числе произведения художников школы Кано, Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, укиё-э.

Всего посетителям покажут более 120 уникальных работ. Две из них обладают статусом "национального сокровища", десять имеют статус "особо ценного культурного объекта" и пять - статус "особо ценного предмета искусства". Некоторые из этих работ крайне редко покидают пределы Японии, подчеркнули в пресс-службе. Помимо памятников из японских собраний экспозицию дополнят произведения из российских музеев: живопись из ГМИИ им. А. С. Пушкина, а также живопись и гравюра из Музея Востока.

Культуру эпохи Эдо (1603-1868) в качестве темы выставки выбрали неслучайно, уточнили в музее. После длительного периода междоусобных войн власть в Японии перешла в руки клана Токугава, который правил страной на протяжении почти 250 лет. Фактическим центром страны стал город Эдо, куда военный правитель страны сёгун Токугава Иэясу перенес столицу. Менее чем за 50 лет Эдо из небольшой деревушки превратился в город с полумиллионным населением. Эпоха Эдо ознаменовалась бурным строительством городов.

Экспозицию можно будет посетить до 28 октября 2018 года.