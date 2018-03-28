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В Ингушетии в 2019 году начнется строительство первого Национального музея

Культура
28 марта, 13:12 UTC+3 МАГАС МАГАС 28, марта. /ТАСС

По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, музей откроют в 2020 году

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МАГАС, 28 марта. /ТАСС/. Первый в республике Национальный музей начнут строить в Ингушетии в 2019 году по федеральной целевой программе (ФЦП) "Культура России". Об этом ТАСС рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Это один из пяти проектов, который будет реализован в республике по ФЦП "Культура России". В мае мы ждем завершения госэкспертизы этого объекта, чтобы включить его в следующие годы финансирования программы. Думаю, строительство мы начнем в 2019 году, а открытие произойдет в 2020 году", - рассказал Евкуров.

По словам помощника министра культуры и архивного дела Ингушетии Ибрагима Хидриева, Национальный музей построят в Магасе.

"Участок для будущего строительства уже выделен, музей будет находиться в столице республики. В новом здании скорей всего разместится музей краеведения имени Тугана Мальсагова, который сейчас находится в Назрани в аварийном здании", - сказал он.

Хидриев добавил, что в нынешнем здании музея краеведения нет места для всех экспонатов, поэтому часть музейного фонда находится в хранилище.

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