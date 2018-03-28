Хореограф Азарий Плисецкий представил мемуары "Жизнь в балете"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Танцовщик, хореограф и педагог Азарий Плисецкий в среду на пресс-конференции в ТАСС представил мемуары "Жизнь в балете. Семейные хроники Плисецких и Мессереров".

Плисецкий принимал участие в создании Кубинского национального балета, работал с балетными труппами в Японии и США. С 1992 года постоянно сотрудничает с балетом Мориса Бежара.

"Я был искренен, старался сделать что-то интересное и, прежде всего, чтобы книга не повторяла моих знаменитых предшественников - Бориса [Мессерера] и Майю [Плисецкую]", - сказал он.

"Вчера впервые взял книгу в руки и начал читать, читаю и думаю, а ведь правду говорят - "такое ощущение, что врет". Не верится, что на одного человека столько выпало", - добавил он, отметив, что в книге описана широкая география как жизненная, так и творческая - работа с труппами "Гранд-опера", "Ла Скала", театров "Колон", Штутгарта, Токио.

О Майе Плисецкой

Книга написана гораздо позже мемуаров балерины Майи Плисецкой - "Я, Майя Плисецкая". По мнению главного редактора издания "Сноб" Сергея Николаевича, написавшего предисловие к изданию, Азарий в каком-то смысле вел внутреннюю полемику с мемуарами сестры. Так, в книге рассказывается об истории отношений Майи Плисецкой и Лили Брик, о первом преподавателе балерины - Елизавете Гердт.

Среди героев книги - Галина Уланова, Ольга Лепешинская, создательница кубинского балета Алисия Алонсо. Плисецкий рассказывает о Ролане Пети, Морисе Бежаре, Белле Ахмадулиной, Михаиле Барышникове и многих других.

По словам литературного редактора издания Василия Снеговского, во время работы Плисецкий все время беспокоился, чтобы не потерять темп, чтобы в тексте было "больше воздуха".

Мемуары основаны на письмах, семейных архивах, разговорах с очевидцами. Издание снабжено уникальной фотохроникой. По словам главного редактора Елены Шубиной, книга, изданная совместно с Открытым фестивалем "Черешневый лес", выходит тиражом 5 тыс. экземпляров и поступит в продажу в апреле.