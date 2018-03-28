Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев

Народный артист РФ Олег Анофриев сыграл в десятках фильмов, работал в театрах и одновременно с этим смог стать знаменитым как певец. Чаще всего его привлекали для работы над музыкой в кино. Иногда это были песни его сочинения, а иногда — чужие, но именно спетые его бархатистым голосом, они становились даже более чем известными — великими.

ТАСС собрал главные песни в исполнении Анофриева.

"Спят усталые игрушки"

Песню для заставки детской передачи композитор писал в спешке по пути в студию на запись, а стала она великой русской колыбельной и запомнилась в первую очередь в исполнении Анофриева.

YouTube/pustinnik50

"Точка, точка, запятая"

К заглавной песне из одноименного фильма Александра Митты музыку написал Геннадий Гладков, слова — Юлий Ким, а спел — Анофриев.

"Песенка разбойников"

Знаменитая озорная песня обаятельных бандитов, записанная для мультфильма "Бременские музыканты".

YouTube/Александр Чернов

"Ничего на свете лучше нету"

Из того же мультфильма — гимн любого кочевника, любящего дороги и попутчиков больше всего на свете.

YouTube/Мультики студии Союзмультфильм

"Не вешать нос, гардемарины!"

Духоподъемную композицию о единстве паруса и души, судьбы и Родины, Анофриев спел вместе с исполнителем главной роли в историческом мини-сериале "Гардемарины, вперед", Дмитрием Харатьяном.

"Есть только миг"

Изначально планировалось, что данную композицию для фильма "Земля Санникова" запишет Высоцкий, но в итоге, чтобы попасть в смыкания губ Олега Даля, который уже отснялся в картине, песню перепел Олег Анофриев.

"Это было недавно, это было давно"

Лиричная песня о ностальгии, воспоминаниях о прошедшей юности, жизни, которую уже не вернуть, прозвучала в картине "Друзья и годы".

YouTube/levushka kublanov