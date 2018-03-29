Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге

"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
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"Семь кулис" немецкой художницы Уллы фон Бранденбург
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Арт-проект тайваньского художника Чоу Ю-Ченга
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Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ
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Арт-инсталляция художницы катаро-американского происхождения Софии аль-Марии
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Скульптура Bluebird Planter американского художника Джеффа Кунса
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Работа "Перерабатывающая отходы скульптура" американского художника Джонатана Горовица
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Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King
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Картина немецкого художника Магнуса Плессена
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Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен
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Посетители около арт-инсталляции "Финальная распродажа" ирландского художника Денни Макдональда
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"Полифония — Палимпсет 1" французской художницы Фабьен Вердье
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
"Зимний пейзаж" русско-французского художника Марка Шагала
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Antemortem Sirenian американского художника Макса Хупера Шнайдера
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Арт-проект Dream Diary Drawings японского художника Кейши Танаами
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Инсталляция исландско-датского художника Олафа Элиассона
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"Сначала потанцуем" греческого художника Никоса Навридиса
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Liminal Air Space-Time японского художника Шинжи Охмаки
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