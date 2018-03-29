Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге

Культура
29 марта, 17:47 UTC+3

В художественном салоне представлены 248 галерей из 32 стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5077645.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5077645.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5077645.stepNow *12 +1}} - 18 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5077645.sliderLength-1}}
"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
© AP Photo/Kin Cheung
"Семь кулис" немецкой художницы Уллы фон Бранденбург
"Семь кулис" немецкой художницы Уллы фон Бранденбург
"Семь кулис" немецкой художницы Уллы фон Бранденбург
© AP Photo/Kin Cheung
Арт-проект тайваньского художника Чоу Ю-Ченга
Арт-проект тайваньского художника Чоу Ю-Ченга
Арт-проект тайваньского художника Чоу Ю-Ченга
© AP Photo/Kin Cheung
Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ
Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ
Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ
© AP Photo/Kin Cheung
Арт-инсталляция художницы катаро-американского происхождения Софии аль-Марии
Арт-инсталляция художницы катаро-американского происхождения Софии аль-Марии
Арт-инсталляция художницы катаро-американского происхождения Софии аль-Марии
© AP Photo/Kin Cheung
Скульптура Bluebird Planter американского художника Джеффа Кунса
Скульптура Bluebird Planter американского художника Джеффа Кунса
Скульптура Bluebird Planter американского художника Джеффа Кунса
© AP Photo/Kin Cheung
Работа "Перерабатывающая отходы скульптура" американского художника Джонатана Горовица
Работа "Перерабатывающая отходы скульптура" американского художника Джонатана Горовица
Работа "Перерабатывающая отходы скульптура" американского художника Джонатана Горовица
© AP Photo/Kin Cheung
Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King
Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King
Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King
© AP Photo/Kin Cheung
Картина немецкого художника Магнуса Плессена
Картина немецкого художника Магнуса Плессена
Картина немецкого художника Магнуса Плессена
© AP Photo/Kin Cheung
Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен
Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен
Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен
© AP Photo/Kin Cheung
Посетители около арт-инсталляции "Финальная распродажа" ирландского художника Денни Макдональда
Посетители около арт-инсталляции "Финальная распродажа" ирландского художника Денни Макдональда
Посетители около арт-инсталляции "Финальная распродажа" ирландского художника Денни Макдональда
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
"Полифония — Палимпсет 1" французской художницы Фабьен Вердье
"Полифония — Палимпсет 1" французской художницы Фабьен Вердье
"Полифония — Палимпсет 1" французской художницы Фабьен Вердье
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
"Зимний пейзаж" русско-французского художника Марка Шагала
"Зимний пейзаж" русско-французского художника Марка Шагала
"Зимний пейзаж" русско-французского художника Марка Шагала
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Antemortem Sirenian американского художника Макса Хупера Шнайдера
Antemortem Sirenian американского художника Макса Хупера Шнайдера
Antemortem Sirenian американского художника Макса Хупера Шнайдера
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Арт-проект Dream Diary Drawings японского художника Кейши Танаами
Арт-проект Dream Diary Drawings японского художника Кейши Танаами
Арт-проект Dream Diary Drawings японского художника Кейши Танаами
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Инсталляция исландско-датского художника Олафа Элиассона
Инсталляция исландско-датского художника Олафа Элиассона
Инсталляция исландско-датского художника Олафа Элиассона
© AP Photo/Kin Cheung
"Сначала потанцуем" греческого художника Никоса Навридиса
"Сначала потанцуем" греческого художника Никоса Навридиса
"Сначала потанцуем" греческого художника Никоса Навридиса
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Liminal Air Space-Time японского художника Шинжи Охмаки
Liminal Air Space-Time японского художника Шинжи Охмаки
Liminal Air Space-Time японского художника Шинжи Охмаки
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Выбор редакции
Челябинские мастера изготовили монету с изображением криптовалюты Gram 29 марта, 17:18
Балконы кают круизного лайнера "Симфония морей"
Круизный лайнер-гигант "Симфония морей" 29 марта, 13:10
На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов 29 марта, 12:30
Ученые обнаружили на арктическом острове Белый остатки древних берез и злаковых трав 29 марта, 11:25
Работы студии искусств из Грозного выставят в Нью-Йорке 29 марта, 10:52
Во время отпевания погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в храме Святой Троицы, Кемерово
В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 28 марта, 9:51
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5077645'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5077645'].sliderLength - 1}}
+
"Одноминутная скульптура" австрийского художника Эрвина Вурма
© AP Photo/Kin Cheung
"Семь кулис" немецкой художницы Уллы фон Бранденбург
© AP Photo/Kin Cheung
Арт-проект тайваньского художника Чоу Ю-Ченга
© AP Photo/Kin Cheung
Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ
© AP Photo/Kin Cheung
Арт-инсталляция художницы катаро-американского происхождения Софии аль-Марии
© AP Photo/Kin Cheung
Скульптура Bluebird Planter американского художника Джеффа Кунса
© AP Photo/Kin Cheung
Работа "Перерабатывающая отходы скульптура" американского художника Джонатана Горовица
© AP Photo/Kin Cheung
Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King
© AP Photo/Kin Cheung
Картина немецкого художника Магнуса Плессена
© AP Photo/Kin Cheung
Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен
© AP Photo/Kin Cheung
Посетители около арт-инсталляции "Финальная распродажа" ирландского художника Денни Макдональда
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
"Полифония — Палимпсет 1" французской художницы Фабьен Вердье
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
"Зимний пейзаж" русско-французского художника Марка Шагала
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Antemortem Sirenian американского художника Макса Хупера Шнайдера
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Арт-проект Dream Diary Drawings японского художника Кейши Танаами
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Инсталляция исландско-датского художника Олафа Элиассона
© AP Photo/Kin Cheung
"Сначала потанцуем" греческого художника Никоса Навридиса
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD
Liminal Air Space-Time японского художника Шинжи Охмаки
© EPA-EFE/ALEX HOFFORD

Крупнейшая в Азии ярмарка современного искусства Art Basel проходит в Гонконге. Работы представят 248 галерей из 32 стран.

Ярмарка проводится в шестой раз и открыта для посетителей до 31 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Состояние Юлии Скрипаль улучшается
2
Украина не выдаст пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
3
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
4
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
5
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
6
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
7
Захарова: Россия отреагирует, если США арестуют российские активы из-за дела Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама