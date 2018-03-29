Ярмарка современного искусства Art Basel в Гонконге

Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен © AP Photo/Kin Cheung

Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King © AP Photo/Kin Cheung

Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ © AP Photo/Kin Cheung

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове начались похороны погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" 28 марта, 9:51

Работы студии искусств из Грозного выставят в Нью-Йорке

Работы студии искусств из Грозного выставят в Нью-Йорке 29 марта, 10:52

Ученые обнаружили на арктическом острове Белый остатки древних берез и злаковых трав

Ученые обнаружили на арктическом острове Белый остатки древних берез и злаковых трав 29 марта, 11:25

На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов

На Урале выявили лабораторию по изготовлению поддельных миграционных документов 29 марта, 12:30

Во время перформанса датской художницы — уроженки Филиппин — Лилибет Куэнса Расмуссен © AP Photo/Kin Cheung

Во время перформанса гонконгского художника Квок Ман Хо, так же известного под псевдонимом Frog King © AP Photo/Kin Cheung

Японский художник Такеши Мураками позирует с фанатами на фоне своих работ © AP Photo/Kin Cheung

Крупнейшая в Азии ярмарка современного искусства Art Basel проходит в Гонконге. Работы представят 248 галерей из 32 стран.

Ярмарка проводится в шестой раз и открыта для посетителей до 31 марта.