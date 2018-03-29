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Выставка испанского искусства открылась в Галерее Церетели

Культура
29 марта, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Всего в экспозиции, представляющей 50 - 60-х годы ХХ века, 36 экспонатов

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Выставка "Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50 - 60-х годов ХХ века" открылась в четверг в Галерее искусств Зураба Церетели.

"Я привез прекрасный подарок для жителей и гостей Москвы - великолепную выставку", - сказал посол Испании Игнасио Ибаньес.

В экспозицю вошло 36 произведений живописи, рисунка и скульптуры из частных коллекций. Участники выставки - художники двух групп: "Мадридские реалисты" как представители фигуративности, и "Эль Пасо" - художники- абстракционисты. Это первая выставка, где вместе представлены работы всех членов групп.

Художники группы "Эль Пасо" старались покончить с академизмом, использовать новые техники, которые были не известны в Испании - вместо холста использовали мешковину или металлизированную ткань, сыпали на картины песок, приклеивали предметы к холсту, царапали его, писали пастозно. В тоже самое время художники-реалисты не рассматривали себя как группу. "Мадридские реалисты" придерживались фигуративности, стараясь обновить ее, предпочитая отражать личные переживания.

Выставка организована Институтом Сервантеса в Москве и Российской академией художеств при поддержке Московского музея современного искусства. Выставку "Между абстракцией и фигуративностью. Поэтика испанского искусства 50-60-х годов ХХ века" можно будет посетить с 30 марта по 19 апреля.

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