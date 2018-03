Московский театр Et Cetera отправился на гастроли в Тбилиси

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отправился в четверг на гастроли в Тбилиси. Выступления труппы пройдут на сцене Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели, где 31 марта и 1 апреля покажут спектакль "Ревизор. Версия" в постановке грузинского режиссера, народного артиста СССР Роберта Стуруа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Собственно, имя Роберта Стуруа и стало вдохновителем нынешних гастролей", - рассказала представительница пресс-службы Et Cetera. "31 июля Роберту Робертовичу [Стуруа] исполнится 80 лет, - продолжила она, - в преддверии юбилейной даты решено было организовать серию мероприятий, в числе которых и предстоящие гастроли Et Cetera". Собеседница агентства напомнила, что Стуруа является художественным руководителем Грузинского государственного академического театра имени Шота Руставели и главным режиссером московского Et Cetera.

В пресс-службе театра отметили, что "это далеко не первые гастроли театра в Грузию". "Все спектакли, поставленные Стуруа на сцене Et Cetera, ранее смогли посмотреть и соотечественники режиссера в Грузии", - сказала собеседница агентства.

В программе гастролей самая новая работа Стуруа, сделанная им в Москве, - спектакль "Ревизор. Версия" по пьесе Николая Гоголя. Его премьера состоялась в мае 2017 года и была приурочена к 75-летию Калягина, который исполняет в постановке роль Хлестакова. Городничего играет молодой актер Владимир Скворцов, в других ролях заняты Наталья Благих, Кристина Гагуа, Иван Косичкин, Сергей Тонгур, Артем Блинов, Евгений Шевченко, Григорий Старостин и другие.

В пресс-службе напомнили, что спектакль отметили различными призами, среди которых театральная премия газеты "Московский комсомолец", премия зрительских симпатий "Звезда театрала". В Москве "Ревизор. Версия" признали "Гвоздем сезона". "Но главной наградой мы считаем неиссякаемый интерес публики к этому спектакли, который всегда собирает аншлаг, - отметила собеседница агентства. - Как нам сообщили из Тбилиси, все билеты на "Ревизора" там тоже полностью проданы".

В пресс-службе Et Cetera добавили, что ответный визит Тбилисского театра имени Шота Руставели со спектаклями Стуруа в Россию планируется на апрель-май, гастроли состоятся в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, Театр имени Шота Руставели собирается на гастроли по нескольким городам США. К юбилею Стуруа издадут книгу с иллюстрациями всех спектаклей, поставленных режиссером. Завершится юбилейная программа праздничным вечером в октябре в Тбилиси.