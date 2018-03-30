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Мариинский театр впервые покажет оперу "Война и мир" Прокофьева на своей Новой сцене

Культура
30 марта, 8:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В постановке при участии более 200 артистов задействованы сложные декорации весом более 60 тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мариинский театр в пятницу впервые покажет оперу Сергея Прокофьева "Война и мир" в масштабной постановке Андрея Кончаловского и сценографии Георгия Цыпина на своей Новой сцене. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-атташе театра Анна Касаткина.

"До сих пор спектакль "Война и мир" шел на исторической сцене Мариинского, где на монтаж декораций требовалось пять дней. И на все это время жизнь сцены замирала. В Мариинском-2 сцена занята под монтаж два дня, причем накануне здесь проходил вокальный вечер певицы Марии Гулегиной, а декорации на это время были перемещены за концертный занавес", - рассказала пресс-атташе.

По ее словам, режиссерских изменений при переносе спектакля не потребовалось, за исключением некоторых технических усовершенствований в силу других параметров сцены.

За дирижерский пульт 30 марта встанет народный артист России Валерий Гергиев. В главных партиях выступят ведущие солисты театра Алексей Марков (Андрей Болконский), Виолетта Лукьяненко (Наташа Ростова), Евгений Акимов (Пьер Безухов), Екатерина Сергеева (Элен Безухова), Александр Михайлов (Анатоль Курагин), Глеб Перязев (Долохов), Екатерина Крапивина (Княжна Марья).

В постановке при участии более 200 артистов задействованы сложные декорации весом более 60 тонн. Сценический гардероб составляют около тысячи костюмов. Премьеру сыграли 11 марта 2000 года. Один из самых экспортируемых спектаклей Мариинского театра показали в "Ла Скала" (Милан), "Ковент-Гарден" (Лондон), в "Метрополитен-опере" и в ряде других театров Европы и Азии.

"Эта опера написана по роману гигантскому, написана как киносценарий: эпизоды меняются друг за другом так быстро, что статическая оперная традиция затянула бы эту оперу на лишних два часа. Мне нужно было создать текучесть действия, его трансформацию из одной декорации в другую, происходящую на глазах у зрителей и незаметную для него. Эта текучесть сцен требует очень больших усилий режиссера и художника-постановщика. Земля и небо - вот два пространства, две сферы, первичные для человека, и они существуют в моей постановке как ее идея", - сказал о своей работе Кончаловский.

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Персоны
Гергиев, Валерий Абисалович Кончаловский, Андрей Сергеевич
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