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В Риме в рамках "Русских сезонов" открылась выставка предметов народных промыслов России

Культура
30 марта, 13:14 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Экспозиция поделена на две части: первая демонстрирует образцы туристской сувенирной продукции и атрибутов этнографического туризма, а вторая посвящена православному искусству

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© Пресс-служба Минкультуры России

РИМ, 30 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Выставка художественных сувениров из регионов России "Красота в многообразии" началась в Российском центре науки и культуры в итальянской столице. Церемония открытия с участием директора департамента туризма Министерства культуры РФ Ольги Яриловой состоялась в четверг в рамках проходящего фестиваля "Русские сезоны".

Выставка из двух частей

В России существуют уникальные исторические традиции, в которых отражены стилевые особенности художественных промыслов, технологии и секреты которых передаются из поколения в поколение. Это - гжельский фарфор, вологодское кружево, национальная вышивка и игрушка, национальный костюм, изделия из металла, меха, кожи, дерева. Все эти промыслы представлены на экспозиции, которая поделена на две части. Первая демонстрирует наиболее яркие образцы туристской сувенирной продукции и атрибутов этнографического туризма, вторая часть посвящена православному искусству.

Примером самобытного вида декоративно-прикладного искусства стали изделия мастера инкрустации металлом по дереву Магомедали Магомедалиева из Дагестана. Калининградская область представлена уникальными предметами из добываемого там янтаря, который хорошо знают и ценят итальянцы. Экспозиция Ханты-Мансийского автономного округа - Югры содержит изделия народных мастеров, такие как берестяные изделия, украшения из бисера и металла. Тульская область знакомит с традиционными сувенирами, такими как тульский самовар, тульская гармонь, тульский пряник, белевская пастила, белевское кружево, филимоновская игрушка. Среди регионов, которые также представили свои традиционные промыслы, - Липецкая, Свердловская, Ленинградская, Тюменская области, а также Республики Татарстан и Карелия.

Как отметила в своем выступлении Ярилова, "выставка, которую мы сегодня открываем, подчеркивает наше желание показать итальянским гостям и нашим соотечественникам, проживающим в Италии, российскую культуру в разрезе сегодняшнего дня и в разрезе нашей истории". "Зная, что итальянская публика так чувствительно относится к искусству, к художественным промыслам, которые лежат в основе всей моды, и понимает ее так, как нигде больше не понимают в мире, именно здесь мы решили показать те художественные ремесла, то творчество, которое в разных регионах России передается из поколения в поколение", - сказала представитель министерства.

Открытие выставки народных промыслов сопровождалось концертом фольклорных коллективов. В "Русском доме" выступили лауреаты международных конкурсов - ансамбль народной музыки "Зарни ель" (Золотой ручей) из Республики Коми и вокально-инструментальный ансамбль "Тень эмигранта" из Ханты-Мансийского АО - Югры. В концерте прозвучали русские народные песни в традиционном исполнении и народные мелодии в современной инструментальной обработке.

О "Русских сезонах"

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В этом году фестиваль проходит в Италии. В нем участвуют многие известные российские коллективы, среди которых Большой и Мариинский театры, Эрмитаж, Симфонический оркестр Московской филармонии и Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Московский цирк Никулина и другие.

В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланированы более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. По задумке организаторов, этот проект призван привлечь интерес иностранных туристов к разным регионам России. Культурные мероприятия сопряжены с презентациями туристических маршрутов и предложений.

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