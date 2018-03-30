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На зеленой ветке московского метро запустили "театральный" поезд

Культура
30 марта, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В оформлении использовали фотографии спектаклей Малого театра разных лет

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© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
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© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"
© Андрей Любимов/АГН "Москва"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный истории Малого театра. Об этом в пятницу сообщает агентство РИАМО со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"Этот поезд, который за полгода увидят без малого два миллиона человек, является проводником в историю развития Малого театра, да и вообще развития театра в России", - сказал Ликсутов, выступая на мероприятии, посвященном запуску.

Отмечается, что на стенах вагонов "театрального" поезда размещены фотографии спектаклей по пьесам Александра Островского, Льва Толстого и Антона Чехова разных лет. Часть состава посвящена деятельности Малого театра в годы Великой Отечественной войны. Также в оформлении использованы цитаты из литературных произведений классиков.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин добавил, что новый поезд поможет пассажирам узнать историю старейшего российского театра.

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Персоны
Соломин, Юрий Мефодьевич Ликсутов, Максим Станиславович
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