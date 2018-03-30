На зеленой ветке московского метро запустили "театральный" поезд

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили тематический поезд, посвященный истории Малого театра. Об этом в пятницу сообщает агентство РИАМО со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

"Этот поезд, который за полгода увидят без малого два миллиона человек, является проводником в историю развития Малого театра, да и вообще развития театра в России", - сказал Ликсутов, выступая на мероприятии, посвященном запуску.

Отмечается, что на стенах вагонов "театрального" поезда размещены фотографии спектаклей по пьесам Александра Островского, Льва Толстого и Антона Чехова разных лет. Часть состава посвящена деятельности Малого театра в годы Великой Отечественной войны. Также в оформлении использованы цитаты из литературных произведений классиков.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин добавил, что новый поезд поможет пассажирам узнать историю старейшего российского театра.