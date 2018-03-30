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"Чеченфильм" в 2018 году снимет патриотическое кино "Битва за Кавказ"

Культура
30 марта, 14:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 30, марта. /ТАСС

По словам продюсера кинокомпании, картина будет основана на реальных событиях

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ГРОЗНЫЙ, 30 марта. /ТАСС/. Новое патриотическое художественное кино "Битва за Кавказ" о годах Великой Отечественной войны снимут на киностудии "Чеченфильм" до конца 2018 года. Фильм приурочат к празднованию 200-летия Грозного, сообщил ТАСС автор идеи, продюсер кинокомпании Беслан Терекбаев.

"Фильм под рабочим названием "Битва за Кавказ" приурочен к 200-летию Грозного, но к самому празднованию (5 октября - прим. ТАСС) мы не успеем. Мы сделаем его до конца года и презентуем на уровне республики", - сказал Терекбаев.

По его словам, картина будет основана на реальных событиях. "Это история про трех молодых парней - чеченского, русского и еврейского. Война заставила их встать на защиту Родины, они пошли помогать партизанам, ожесточенные бои шли за грозненскую нефть. Будут реконструированы сцены боевых действий", - отметил собеседник агентства.

Съемки пройдут в основном в Чечне, а также, возможно, в Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане. "Мы надеемся на поддержку Министерства культуры РФ, нашим партнером также будет Российское военно-историческое общество. Мы уже провели переговоры с несколькими российскими бизнесменами, которые готовы подержать нас. Бюджет - 96 млн рублей", - добавил Терекбаев.

Кинокомпания "Чеченфильм" является крупнейшей на территории Северо-Кавказского федерального округа. Она осуществляет полный цикл кинопроизводства - от продюсирования до реализации и дистрибуции проекта.

В 2016 году киностудия выпустила первый кавказский боевик "Столкновение", а также участвовала в создании пяти полнометражных совместных проектов, в том числе с "Русской Фильм Группой" "Прощаться не будем", "Испытание" и "Самая красивая комедия". В этом году в прокат выходит детский приключенческий фильм "Лучшие друзья", созданный совместно с кинематографистами Индии. Киностудия также планирует запуск проектов с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

Грозный - город воинской славы

Грозный основан в 1818 году, сегодня это один из крупных городов Северного Кавказа с населением около 300 тыс. человек. Ему присвоено почетное звание города воинской славы. По данным Министерства обороны РФ, на территории двух районов Чечни - Шелковской и Наурский - погибло более 30 тыс. человек. За несколько лет проведения акции "Вахта памяти" в регионе были найдены останки более 250 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях на подступах к Грозному.

Празднование 200-летия Грозного состоится 5 октября 2018 года, на что выделили более 271 млн рублей, в том числе 258 млн рублей из федерального бюджета. Запланировали около 50 мероприятий, в том числе фестивали, конкурсы, форумы, а также реставрация зданий и объектов культурного наследия.

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