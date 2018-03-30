Умерла народная артистка России Наталья Попович

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вдова основателя московского театра "Новая опера" дирижера Евгения Колобова, главный хормейстер театра с 1991 по 2017 год, народная артистка России Наталья Попович скончалась в столице на 74-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Новой оперы".

"В дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло горе. Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее", - сказали в театре. Там также сообщили, что прощание пройдет 2 апреля с 11 до 13 часов в Зеркальном фойе театра.

Попович и Колобов познакомились в Свердловском академическом театре оперы и балета имени Луначарского, затем вместе работали в театрах Ленинграда и Москве. "В тяжелый момент ухода Колобова из Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Григорьевна получила ряд лестных предложений, в том числе из главного театра страны - Большого. Но она, как и муж, предпочла журавля в небе - мечту о своем театре - синице в руках", - напомнили ее коллеги.

Усилиям Натальи Попович "Новая опера" обязана созданием своего хора. Она также была автором идеи ряда театрализованных представлений ("Bravissimo!", "Viva Verdi!" и других), инициатором постановки спектаклей "Джанни Скикки" Пуччини, "Золушка" Россини, "Искатели жемчуга" Бизе, "Князь Игорь" Бородина, "Трубадур" и "Наббуко" Верди, "Севильский цирюльник" Россини, "Пиковая дама" Чайковского и других. По ее инициативе в 2005 году возник ежегодный титульный фестиваль театра "Крещенская неделя в "Новой опере".

В 2003 году за создание театра "Новая опера" Колобов (посмертно), Попович, а также Сергей Лысенко (директор театра в 2003-2012) были удостоены Государственной премии РФ.

"Светлый образ Натальи Григорьевны, сила и масштаб ее личности навсегда сохранятся в памяти коллег, учеников, сотрудников театра", - заключили в театре.