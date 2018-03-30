Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: автопортрет Пикассо ценой в $70 млн будет выставлен на аукционе в Нью-Йорке

Культура
30 марта, 20:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Речь идет о полотне "Моряк", которое было написано в 1943 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Цена продажи картины Le Marin ("Моряк") испанского и французского художника Пабло Пикассо (1881-1973), которая, предположительно, является его автопортретом, может достичь $70 млн. Об этом сообщила в пятницу газета Daily Mail со ссылкой на аукционный дом Christie's, который выставит картину на продажу 15 мая в Нью-Йорке.

По данным Christie's, сейчас работа выставлена для обозрения в Гонконге, где она пробудет до 3 апреля. Написанная маслом картина имеет размеры 130 на 81 сантиметр. На ней изображен мужчина в тельняшке, положивший ногу на ногу и подпирающий голову правой рукой. "Это традиционный символ меланхолии", - цитирует газета представителя аукционного дома Конора Джордана.

Работа была создана в 1943 году во время оккупации немецкими нацистами Франции, где тогда проживал художник-модернист. Она, по мнению экспертов, изображает волнение и тревогу Пикассо, который мог подвергнуться высылке в концентрационный лагерь в Германии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ вызвали послов западных стран
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем
4
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
5
Sky: британский военнослужащий погиб в Сирии в ходе операции под командованием США
6
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США
7
WADA получило новый инструмент давления на Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники