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Виртуальный музей к 100-летию Солженицына планируют открыть в апреле в Ростове-на-Дону

Культура
31 марта, 9:48 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 31, марта. /ТАСС

К памятной дате в городе также должны установить памятник писателю

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) планируют к концу весны закончить работы над созданием виртуального музея Александра Солженицына в рамках подготовки региона к 100-летию писателя. Открытие запланировано на апрель, сообщили ТАСС в Центре общественных коммуникаций Южного федерального университета.

"Музей будет называться "А.И.Солженицын и Ростов-на-Дону". В нем будут представлены биографические сведения о ростовском периоде жизни и творчества Александра Солженицына, о его знакомых. <…> Работа над созданием музея полностью завершится к концу весны 2018 года. Ориентировочное время открытия - апрель", - сказал собеседник агентства.

Также в музее будет представлена информация об Эмиле Мазине - друге писателя. Сейчас в архиве музея есть фотографии, письма Мазина и Солженицына. Кроме того, специалисты планируют воссоздать в музее с помощью старых фотографий облик Ростова-на-Дону того периода, когда здесь жил писатель.

К памятной дате в Ростове-на-Дону планируют установить памятник Александру Солженицыну. Как сообщал в июле 2017 года первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, установка монумента запланирована на 2018 год, но место для него пока не определено.

О Солженицыне

Александр Солженицын - русский писатель, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, позднее, с 1924 года, 17 лет жил в Ростове-на-Дону.

В 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Во время Великой Отечественной войны в звании капитана он командовал батареей звуковой разведки. В 1945 году Солженицына арестовали и приговорили к восьми годам исправительно-трудовых лагерей и бессрочной ссылке "за антисоветскую агитацию и попытку создания антисоветской организации".

Среди его важнейших произведений "Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ", "Раковый корпус", "В круге первом", эпопея "Красное колесо". Солженицын скончался на 90-м году жизни в Москве в 2008 году.

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