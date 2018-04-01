Мединский открыл барельеф Рахманинову в "Филармонии-2"

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Барельеф с изображением русского композитора Сергея Рахманинова открыли в фойе московского концертного зала "Филармонии-2", который носит имя композитора, в воскресенье - в день 145-летия со дня рождения музыканта. На торжественной церемонии присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов, художественный руководитель Большого симфонического оркестра им. Чайковского Владимир Федосеев.

"Неслучайно было принято решение назвать этот концертный зал именем Сергея Васильевича Рахманинова, который так же, как и Петр Ильич Чайковский, является одним из самых исполняемых композиторов в мире, входит в пятерку. Барельеф, который сегодня открылся, - замечательный, стильный. Андрей (скульптор Андрей Коробцов - прим. ТАСС) - молодец", - сказал Мединский.

Шалашов, в свою очередь, отметил, что барельеф "станет художественным символом, ангелом-хранителем этого зала и высокой музыки, которая здесь звучит".

Монумент, выполненный скульптором, членом Московского союза художников Андреем Коробцовым, изображает Рахманинова уже в зрелые годы. "Я хочу поблагодарить Андрея Коробцова. Он сделал образ, о котором мы мечтали, образ, который выходит из вечности, который, на наш взгляд, передает всю глубину и величие его музыки", - заметил Шалашов.

Автор барельефа признался, что работа над образом гения была "невероятно трудной". "Мне хотелось, чтобы зритель, глядя на эту работу, видел не просто портрет, а чувствовал бесконечную глубину его музыки", - рассказал Коробцов.

"Рахманиновские дни"

Празднование 145-летия музыканта продолжит проект Московской филармонии "Рахманиновские дни". В Концертном зале им. Чайковского 1 и 2 апреля прозвучат все фортепианные концерты композитора в исполнении Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова под управлением Александра Сладковского. Прямая трансляция вечеров будет организована на сайте Московской филармонии, концерт 1 апреля также будет показан в режиме реального времени в виртуальном зале "Филармонии-2".

В воскресный вечер в Зале им. Рахманинова "Филармонии-2" выступит Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В их программе Вокализ и Вторая симфония. В Рапсодии на тему Паганини для фортепиано с оркестром будет солировать Владимир Овчинников.

На открытии барельефа Владимир Федосеев вспомнил, как в свое время получил выговор советского руководства за то, что назвал композитора-эмигранта своим "родным человеком". "Это был единственный выговор мне, но я им горжусь", - признался дирижер. "Сергей Васильевич имел особую, нечеловеческую силу, он все выразил в своей музыке. Слушать музыку Рахманинова без слез невозможно, если правильно ее понять и исполнять", - подчеркнул он.

"Рахманиновские дни" продлятся до 24 апреля на сценах Концертного зала им. Чайковского, Зале им. Рахманинова и Большого зала консерватории. Симфонические и вокальные сочинения, фортепианные концерты исполнят Российский национальный оркестр и Михаил Плетнев, Национальный филармонический оркестр России и Владимир Спиваков, Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина и другие коллективы. Солировать будут пианисты Филипп Копачевский, Александр Гиндин, Джон Лилл, Лукас Генюшас и Люка Дебарг.

О Рахманинове

Сергей Рахманинов (1873-1943) - русский композитор, пианист, дирижер. Автор четырех концертов для фортепиано с оркестром, трех симфоний, трех опер, сюиты "Симфонические танцы", трех поэм "Князь Ростислав", "Колокола" и "Остров мертвых", двух симфоний, пяти пьес-фантазий для фортепиано, 80 романсов, самые известные из которых "Сирень", "Здесь - хорошо", "У моего окна". Эмигрировал в 1917 году, скончался в США.