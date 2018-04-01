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Съемки кинофильма о фехтовании "На острие" состоялись в здании Минспорта РФ

Культура
1 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Консультантами в съемках выступают представители Федерации фехтования России

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Министр спорта РФ Павел Колобков и Светлана Ходченкова

Министр спорта РФ Павел Колобков и Светлана Ходченкова

© Пресс-служба Министерства спорта РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Съемки спортивной кинодрамы о фехтовании под рабочим названием "На острие" состоялись в здании Министерства спорта РФ в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В основе сюжета лежит история о противостоянии двух российских спортсменок-саблисток. Одна из них давно на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает показывать блестящие результаты. Противостояние между двумя лучшими фехтовальщицами продолжается не только на соревнованиях, но и в жизни. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Стася Милославская, Хильда Кармен и Софья Эрнст.

"Надеюсь, фильм получится ярким и динамичным. Мне, как фехтовальщику, вдвойне приятно, что фехтование наконец пришло и в большое кино, - приводит пресс-служба Минспорта слова главы ведомства Павла Колобкова, сыгравшего эпизодическую роль в фильме. - Жаль, что окончательный вариант фильма мы увидим только в 2019 году".

Консультантами в съемках выступают представители Федерации фехтования России.

Павел Колобков является олимпийским чемпионом 2000 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпион Европы по фехтованию на шпагах.

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