Съемки кинофильма о фехтовании "На острие" состоялись в здании Минспорта РФ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Съемки спортивной кинодрамы о фехтовании под рабочим названием "На острие" состоялись в здании Министерства спорта РФ в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В основе сюжета лежит история о противостоянии двух российских спортсменок-саблисток. Одна из них давно на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает показывать блестящие результаты. Противостояние между двумя лучшими фехтовальщицами продолжается не только на соревнованиях, но и в жизни. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова, Сергей Пускепалис, Стася Милославская, Хильда Кармен и Софья Эрнст.

"Надеюсь, фильм получится ярким и динамичным. Мне, как фехтовальщику, вдвойне приятно, что фехтование наконец пришло и в большое кино, - приводит пресс-служба Минспорта слова главы ведомства Павла Колобкова, сыгравшего эпизодическую роль в фильме. - Жаль, что окончательный вариант фильма мы увидим только в 2019 году".

Консультантами в съемках выступают представители Федерации фехтования России.

Павел Колобков является олимпийским чемпионом 2000 года, шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпион Европы по фехтованию на шпагах.