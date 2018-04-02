В Мариинском театре открывается фестиваль арфы при участии музыкантов из пяти стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Репертуар от средневековья до наших дней охватывает программа Второго международного фестиваля арфы "Северная лира", который открывается в понедельник в концертном зале Мариинского театра. Вечер пройдет при участии солистов симфонического оркестра Мариинского театра, ансамбля средневековой музыки Laterna Magica, трио арфистов из Сербии и брасс-ансамбля Seven Plus.

Праздник соберет лучших исполнителей, представляющих петербургскую арфовую школу, а также музыкантов из Великобритании, Сербии, США и Эстонии. Здесь выступят петербургские музыкальные династии, пройдут мастер-классы.

"Программа включает академические, этнические, джазовые композиции. Арфа будет звучать как сольный инструмент, в различных ансамблях - с голосом и другими инструментами, а также с оркестром. Наряду с классической арфой, в концертах фестиваля можно будет услышать эстонскую каннель, колесную лиру и романскую арфу", - рассказала арфистка Мариинского театра Софья Кипрская, по инициативе которой создали этот праздник.

По ее словам, фестиваль посвящен памяти арфистки и мецената Йоко Нагаэ Ческины, которая сотрудничала с Мариинским театром. Благодаря ей удалось осуществить многие музыкальные проекты.

В зале Мусоргского на новой сцене Мариинского театра 3 апреля программу "Музыка - это море" представит дуэт вокалистки из Великобритании Дии Марии Дали и арфистки из Эстонии Кристи Мюхлинг, которая будет играть на старинной народной арфе - каннеле. Концерт 4 апреля посвящен 140-летию со дня рождения выдающейся арфистки, основоположницы советской арфовой школы Ксении Эрдели. Фестиваль завершится 5 апреля в концертном зале Мариинского театра гала-концертом с участием симфонического оркестра театра и десяти арф. За дирижерским пультом - Кристиан Кнапп.

Помимо концертных программ, в афише фестиваля "Северная лира" - мастер-классы профессоров из Сербии Милены Станисич и Лилианы Несторовской, а также известной американской арфистки Марии Луизы Райан. На эти профессиональные уроки вход свободный.