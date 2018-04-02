Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мариинском театре открывается фестиваль арфы при участии музыкантов из пяти стран

Культура
2 апреля, 0:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

В рамках программы мероприятия выступят представители Великобритании, Сербии, США, Эстонии и России

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Репертуар от средневековья до наших дней охватывает программа Второго международного фестиваля арфы "Северная лира", который открывается в понедельник в концертном зале Мариинского театра. Вечер пройдет при участии солистов симфонического оркестра Мариинского театра, ансамбля средневековой музыки Laterna Magica, трио арфистов из Сербии и брасс-ансамбля Seven Plus.

Праздник соберет лучших исполнителей, представляющих петербургскую арфовую школу, а также музыкантов из Великобритании, Сербии, США и Эстонии. Здесь выступят петербургские музыкальные династии, пройдут мастер-классы.

"Программа включает академические, этнические, джазовые композиции. Арфа будет звучать как сольный инструмент, в различных ансамблях - с голосом и другими инструментами, а также с оркестром. Наряду с классической арфой, в концертах фестиваля можно будет услышать эстонскую каннель, колесную лиру и романскую арфу", - рассказала арфистка Мариинского театра Софья Кипрская, по инициативе которой создали этот праздник.

По ее словам, фестиваль посвящен памяти арфистки и мецената Йоко Нагаэ Ческины, которая сотрудничала с Мариинским театром. Благодаря ей удалось осуществить многие музыкальные проекты.

В зале Мусоргского на новой сцене Мариинского театра 3 апреля программу "Музыка - это море" представит дуэт вокалистки из Великобритании Дии Марии Дали и арфистки из Эстонии Кристи Мюхлинг, которая будет играть на старинной народной арфе - каннеле. Концерт 4 апреля посвящен 140-летию со дня рождения выдающейся арфистки, основоположницы советской арфовой школы Ксении Эрдели. Фестиваль завершится 5 апреля в концертном зале Мариинского театра гала-концертом с участием симфонического оркестра театра и десяти арф. За дирижерским пультом - Кристиан Кнапп.

Помимо концертных программ, в афише фестиваля "Северная лира" - мастер-классы профессоров из Сербии Милены Станисич и Лилианы Несторовской, а также известной американской арфистки Марии Луизы Райан. На эти профессиональные уроки вход свободный.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
США Сербия Россия Эстония Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота станции "Тяньгун" опустилась ниже 150 км
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
СМИ: США понесли в марте самые большие потери за время операции против ИГ в Сирии и Ираке
4
Путин внес в Госдуму поправки в КоАП об аресте имущества юрлиц за взятки или подкуп
5
Евгений Савченко: запоминается последнее
6
Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США
7
СМИ: обломки сходящей с орбиты станции "Тяньгун-1" могут упасть на территории Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники