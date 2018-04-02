Новый фильм Спилберга стал лидером проката в России и СНГ за 29 марта - 1 апреля

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Американский научно-фантастический триллер "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One, реж. Стивен Спилберг) занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за 29 марта - 1 апреля. Лента собрала 326,5 млн рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com.

Картина вышла в российский прокат 29 марта. Она рассказывает об опасности полного погружения в виртуальную реальность.

Второе место занял мультфильм из США "Кролик Питер" (Peter Rabbit), собравший 118,7 млн рублей. Третьим по популярности у зрителей стал американский боевик "Тихоокеанский рубеж - 2" (Pacific Rim: Uprising) режиссера Стивена Денайта, собравший за четыре дня 99,2 млн рублей.